ООН об атаке на Сумы и Трамп о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал ракетную атаку России на Сумы. Он призвал прекратить огонь и поддержал территориальную целостность Украины.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;
- член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, "Слуга Народа" Сергей Демченко;
- народный депутат Украины, внефракционная, комитет по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык;
- военный аналитик Евгений Дикий;
- бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов;
- соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, украинский общественный деятель, деятель украинского еврейского движения Иосиф Зисельс.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Зеленский пригласил европейских лидеров в Киев 9 мая вместо парада в Москве;
- Генсек ООН высказался относительно атаки РФ на Сумы;
- Трамп прокомментировал переговоры между Украиной и РФ;
- РФ вернулась к типичному формату ракетных атак по Украине, но изменила тактику ударов дронами, — ISW
- Более 40% вооружения Сил обороны является продукцией украинского производства, — Буданов.
Напомним, духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс резко изменил мнение о передаче оружия и систем ПВО Украине.
В ISW сообщили, что Россия возобновила более типичную схему нанесения ударов по Украине.