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ООН об атаке на Сумы и Трамп о переговорах — эфир Вечір.LIVE

ООН об атаке на Сумы и Трамп о переговорах — эфир Вечір.LIVE

14 апреля 2025 г. 17:50

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал ракетную атаку России на Сумы. Он призвал прекратить огонь и поддержал территориальную целостность Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;
  • член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, "Слуга Народа" Сергей Демченко;
  • народный депутат Украины, внефракционная, комитет по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык;
  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов;
  • соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, украинский общественный деятель, деятель украинского еврейского движения Иосиф Зисельс.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Зеленский пригласил европейских лидеров в Киев 9 мая вместо парада в Москве;
  • Генсек ООН высказался относительно атаки РФ на Сумы;
  • Трамп прокомментировал переговоры между Украиной и РФ;
  • РФ вернулась к типичному формату ракетных атак по Украине, но изменила тактику ударов дронами, — ISW
  • Более 40% вооружения Сил обороны является продукцией украинского производства, — Буданов.

Напомним, духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс резко изменил мнение о передаче оружия и систем ПВО Украине.

В ISW сообщили, что Россия возобновила более типичную схему нанесения ударов по Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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