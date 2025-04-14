ООН об атаке на Сумы и Трамп о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал ракетную атаку России на Сумы. Он призвал прекратить огонь и поддержал территориальную целостность Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук Алексей Якубин;

доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;

член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, "Слуга Народа" Сергей Демченко;

народный депутат Украины, внефракционная, комитет по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык;

военный аналитик Евгений Дикий;

бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов;

соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, украинский общественный деятель, деятель украинского еврейского движения Иосиф Зисельс.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Зеленский пригласил европейских лидеров в Киев 9 мая вместо парада в Москве;

Генсек ООН высказался относительно атаки РФ на Сумы;

Трамп прокомментировал переговоры между Украиной и РФ;

РФ вернулась к типичному формату ракетных атак по Украине, но изменила тактику ударов дронами, — ISW

Более 40% вооружения Сил обороны является продукцией украинского производства, — Буданов.

Напомним, духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс резко изменил мнение о передаче оружия и систем ПВО Украине.

В ISW сообщили, что Россия возобновила более типичную схему нанесения ударов по Украине.