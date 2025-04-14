ООН щодо атаки на Суми та Трамп про переговори — ефір Вечір.LIVE

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прокоментував ракетну атаку Росії на Суми. Він закликав припинити вогонь та підтримав територіальну цілісність України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;

член Комітету ВРУ з питань правової політики, "Слуга Народу" Сергій Демченко;

народна депутатка України, позафракційна, комітет з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик;

військовий аналітик Євген Дикий;

колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов;

співкерівник Асоціації єврейських організацій і громад України, український громадський діяч, діяч українського єврейського руху Йосиф Зісельс.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Зеленський запросив європейських лідерів до Києва 9 травня замість параду у Москві;

Генсек ООН висловився щодо атаки РФ на Суми;

Трамп прокоментував переговори між Україною та РФ;

РФ повернулася до типового формату ракетних атак по Україні, але змінила тактику ударів дронами, — ISW

Понад 40% озброєння Сил оборони є продукцією українського виробництва, — Буданов.

Нагадаємо, духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс різко змінив думку щодо передачі зброї та систем ППО Україні.

В ISW повідомили, що Росія відновила більш типову схему завдання ударів по Україні.