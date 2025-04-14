ООН щодо атаки на Суми та Трамп про переговори — ефір Вечір.LIVE

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прокоментував ракетну атаку Росії на Суми. Він закликав припинити вогонь та підтримав територіальну цілісність України.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;
- член Комітету ВРУ з питань правової політики, "Слуга Народу" Сергій Демченко;
- народна депутатка України, позафракційна, комітет з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик;
- військовий аналітик Євген Дикий;
- колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов;
- співкерівник Асоціації єврейських організацій і громад України, український громадський діяч, діяч українського єврейського руху Йосиф Зісельс.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Зеленський запросив європейських лідерів до Києва 9 травня замість параду у Москві;
- Генсек ООН висловився щодо атаки РФ на Суми;
- Трамп прокоментував переговори між Україною та РФ;
- РФ повернулася до типового формату ракетних атак по Україні, але змінила тактику ударів дронами, — ISW
- Понад 40% озброєння Сил оборони є продукцією українського виробництва, — Буданов.
Нагадаємо, духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс різко змінив думку щодо передачі зброї та систем ППО Україні.
В ISW повідомили, що Росія відновила більш типову схему завдання ударів по Україні.