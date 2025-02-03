Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

В Украине нужно усовершенствовать правила применения оружия полицейскими или военными. Их необходимо адаптировать к условиям военного положения, которое сейчас действует на территории страны. В частности, если бы случай со стрельбой в военных произошел в США, для нападающего это закончилось бы фатально.

Об этом заявил офицер ВСУ Мирослав Гай в эфире Ранок.LIVE.

Реакция на убийство работника ТЦК на Полтавщине

Как отметил Гай, в Украине есть большая проблема с правилами применения оружия. Даже если человек делает для собственной защиты, его, скорее всего, посадят в тюрьму. Офицер ВСУ также прокомментировал убийство работника ТЦК, которое на днях произошло на Полтавщине.

"Вопрос, почему не было применено табельное оружие. Ведь человек в балаклаве и с ружьем нападает на автобус, который сопровождает мобилизованных", — отметил Гай.

Офицер также добавил, что существует определенный порядок действий в таких ситуациях. Однако его необходимо срочно менять, убежден Гай.

"Делается команда, при необходимости делается команда второй раз, чтобы человек положил оружие. Затем — выстрел в воздух, затем применяется (Оружие. — Ред.) по ногам. Это конечно, устаревшие советские методы. Если бы такой случай произошел в США - человека застрелили бы сразу даже без всяких команд", — подчеркнул Гай.

Напомним, в Полтавской области знакомый мобилизованного мужчины отследил перемещение автобуса и застрелил военнослужащего ТЦК. Обоим фигурантам сообщили о подозрениях.

Также в последнее время в разных областях Украины произошли нападения на работников центров комплектования. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на это.