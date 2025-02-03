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Офіцер ЗСУ відреагував на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

Офіцер ЗСУ відреагував на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

03 лютого 2025 р. 16:31

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В Україні потрібно вдосконалити правила щодо застосування зброї поліцейськими чи військовими. Їх необхідно адаптувати до умов воєнного стану, який зараз діє на території країни. Зокрема, якби випадок зі стріляниною у військових стався в США, для нападника це закінчилось би фатально.

Про це заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай в ефірі Ранок.LIVE.

Реакція на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

Як зазначив Гай, в Україні є велика проблема з правилами застосування зброї. Навіть, якщо людина робить для власного захисту, її, швидше за все, посадять у в'язницю. Офіцер ЗСУ також прокоментував вбивство працівника ТЦК, яке днями сталося на Полтавщині.

"Питання, чому не було застосовано табельну зброю. Адже людина в балаклаві й з рушницею нападає на автобус, який супроводжує мобілізованих", — зауважив Гай.

Офіцер також додав, що існує певний порядок дій в таких ситуаціях. Однак його необхідно терміново змінювати, переконаний Гай.

"Робиться команда, за необхідності робиться команда вдруге, щоб людина поклала зброю. Потім — постріл у повітря, потім застосовується (Зброя. — Ред.) по ногах. Це звичайно, застарілі радянські методи. Якби такий випадок стався в США — людину застрелили б одразу навіть без жодних команд", — наголосив Гай.

Нагадаємо, у Полтавській області знайомий мобілізованого чоловіка відслідкував переміщення автобуса та застрелив військовослужбовця ТЦК. Обом фігурантам повідомили про підозри.

Також останнім часом у різних областях України сталися напади на працівників центрів комплектування. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на це.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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