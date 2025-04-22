Обстрел Запорожья и визит Зеленского в Италию — эфир День.LIVE

Во вторник, 22 апреля, российские оккупанты атаковали Запорожье. Кроме того, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поедет в Ватикан.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 22 апреля.

О чем будем говорить в эфире

Сегодня гости эфира обсудят такие темы:

Путин заявил, что Москва "проанализирует пасхальное перемирие";

Зеленский заявил об открытости к переговорам с Москвой о прекращении ударов;

Залужный сделал заявления о войне;

В ГУР рассказали о подготовке следующих операций по возвращению пленных украинцев;

Президент Франции Макрон заявил, что следующий раунд переговоров состоится на следующей неделе в Лондоне.

Гости сегодняшнего эфира

Сегодня обсуждать важные темы в Украине и мире будут:

Нардеп Украины 6-го и 7-го созывов, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь Доний;

Представитель Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;

Народный депутат Украины, "Слуга Народа", член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

Военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранов Роман Лиховид;

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский;

Политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский;

Генеральный директор Центра общественного здоровья, доктор медицинских наук Михаил Росада;

Майор, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Ранее мы информировали, что в Офисе Президента Украины ожидают официального объявления даты похорон Папы Римского и готовят возможную поездку Владимира Зеленского в Ватикан.

Кроме того, известно, что президент США Дональд Трамп также приедет на похороны Папы Римского Франциска.