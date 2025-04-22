Обстріл Запоріжжя та візит Зеленського до Італії — ефір День.LIVE

У вівторок, 22 квітня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Крім того, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поїде до Ватикану.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 22 квітня.

Про що говоритимемо в ефірі

Сьогодні гості ефіру обговорять такі теми:

Путін заявив, що Москва "проаналізує великоднє перемир'я";

Зеленський заявив про відкритість до переговорів із Москвою про припинення ударів;

Залужний зробив заяви про війну;

У ГУР розповіли про підготовку наступних операцій із повернення полонених українців;

Президент Франції Макрон заявив, що наступний раунд переговорів відбудеться наступного тижня в Лондоні.

Гості сьогоднішнього ефіру

Сьогодні обголювати важливі теми в Україні та світі будуть:

Нардеп України 6-го та 7-го скликань, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній;

Речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;

Народний депутат України, "Слуга Народу", член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

Військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів Роман Лиховід;

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;

Політолог, директор Агентства розвитку Приазовʼя Костянтин Батозський;

Генеральний директор Центру громадського здоров'я, доктор медичних наук Михайло Росада;

Майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Раніше ми інформували, що в Офісі Президента України очікують на офіційне оголошення дати поховання Папи Римського та готують можливу поїздку Володимира Зеленського до Ватикану.

Крім того, відомо, що президент США Дональд Трамп також приїде на похорон Папи Римського Франциска.