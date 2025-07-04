Обстрел Киева и гнев Трампа из-за Путина — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE поговорим о последствиях ночной российской атаки на Киев. Также обсудим звонок президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину.

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Другие темы эфира:

Германия заключила с США соглашение о закупке Patriot для Украины;

В Полтаве возросло количество пострадавших после удара по ТЦК;

РФ ночью запустила 550 дронов и ракет;

Реакция Зеленского на масштабную атаку РФ;

Президент Чехии не исключил прекращения помощи Украине после парламентских выборов;

Рютте отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Украине;

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник;

политтехнолог Руслан Рохов;

народный депутат от партии "Слуга народа", член ВСК по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав ВПЛ Виталий Войцеховский;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

экономист Борис Кушнирук;

позывной "Акробат", начальник отделения коммуникаций 3-й ОШБр, лейтенант Даниил Мельников.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что ночь на 4 июля стала одной из самых тяжелых для страны — по масштабам, циничности и координации во времени.

Также мы писали, что Россия запустила на Киев 550 средств воздушной атаки — "Шахеды" и ракеты разного типа.