Обстрел Киева и гнев Трампа из-за Путина — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE поговорим о последствиях ночной российской атаки на Киев. Также обсудим звонок президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- Германия заключила с США соглашение о закупке Patriot для Украины;
- В Полтаве возросло количество пострадавших после удара по ТЦК;
- РФ ночью запустила 550 дронов и ракет;
- Реакция Зеленского на масштабную атаку РФ;
- Президент Чехии не исключил прекращения помощи Украине после парламентских выборов;
- Рютте отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Украине;
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- народный депутат от партии "Слуга народа", член ВСК по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав ВПЛ Виталий Войцеховский;
- адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
- экономист Борис Кушнирук;
- позывной "Акробат", начальник отделения коммуникаций 3-й ОШБр, лейтенант Даниил Мельников.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что ночь на 4 июля стала одной из самых тяжелых для страны — по масштабам, циничности и координации во времени.
Также мы писали, что Россия запустила на Киев 550 средств воздушной атаки — "Шахеды" и ракеты разного типа.