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Главная arrow Відео arrow Обстрел Киева и гнев Трампа из-за Путина — эфир День.LIVE arrow
Обстрел Киева и гнев Трампа из-за Путина — эфир День.LIVE

Обстрел Киева и гнев Трампа из-за Путина — эфир День.LIVE

4 июля 2025 г. 13:18

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13:16 Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

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08:00 Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в День.LIVE поговорим о последствиях ночной российской атаки на Киев. Также обсудим звонок президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • Германия заключила с США соглашение о закупке Patriot для Украины;
  • В Полтаве возросло количество пострадавших после удара по ТЦК;
  • РФ ночью запустила 550 дронов и ракет;
  • Реакция Зеленского на масштабную атаку РФ;
  • Президент Чехии не исключил прекращения помощи Украине после парламентских выборов;
  • Рютте отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Украине;

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", член ВСК по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав ВПЛ Виталий Войцеховский;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • экономист Борис Кушнирук;
  • позывной "Акробат", начальник отделения коммуникаций 3-й ОШБр, лейтенант Даниил Мельников.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что ночь на 4 июля стала одной из самых тяжелых для страны — по масштабам, циничности и координации во времени.

Также мы писали, что Россия запустила на Киев 550 средств воздушной атаки — "Шахеды" и ракеты разного типа.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:11 На Николаевщине взрывы — что известно

14:11 Адвокат объяснил, почему закон о пикантном контенте надо менять

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