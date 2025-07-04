Обстріл Києва та гнів Трампа через Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE поговоримо про наслідки нічної російської атаки на Київ. Також обговоримо дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- Німеччина уклала з США угоду про закупівлю Patriot для України;
- У Полтаві зросла кількість постраждалих після удару по ТЦК;
- РФ вночі запустила 550 дронів і ракет;
- Реакція Зеленського на масштабну атаку РФ;
- Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів;
- Рютте відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні;
Гості сьогоднішнього ефіру:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- народний депутат від партії "Слуга народу", член ТСК з питань захисту майнових та немайнових прав ВПО Віталій Войцехівський;
- адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
- економіст Борис Кушнірук;
- позивний "Акробат", начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр, лейтенант Данило Мельников.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що ніч проти 4 липня стала однією з найважчих для країни — по масштабах, цинічності й координації в часі.
Також ми писали, що Росія запустила на Київ 550 засобів повітряної атаки — "Шахеди" та ракети різного типу.