Обстріл Києва та гнів Трампа через Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE поговоримо про наслідки нічної російської атаки на Київ. Також обговоримо дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну.

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Інші теми ефіру:

Німеччина уклала з США угоду про закупівлю Patriot для України;

У Полтаві зросла кількість постраждалих після удару по ТЦК;

РФ вночі запустила 550 дронів і ракет;

Реакція Зеленського на масштабну атаку РФ;

Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів;

Рютте відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні;

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник;

політтехнолог Руслан Рохов;

народний депутат від партії "Слуга народу", член ТСК з питань захисту майнових та немайнових прав ВПО Віталій Войцехівський;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

економіст Борис Кушнірук;

позивний "Акробат", начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр, лейтенант Данило Мельников.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що ніч проти 4 липня стала однією з найважчих для країни — по масштабах, цинічності й координації в часі.

Також ми писали, що Росія запустила на Київ 550 засобів повітряної атаки — "Шахеди" та ракети різного типу.