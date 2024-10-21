Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Сегодня, 21 октября, в эфире День.LIVE, мы обсудим ряд важных вопросов. В частности, катастрофические последствия обстрела Харькова российскими захватчиками и визит в Украину министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Остин не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ на дальнобойные удары вглубь РФ, — WSJ;

Костин призвал прокуроров, по инвалидности которых есть сомнения, пройти повторное обследование;

Минздрав отменил инвалидность пока 74 военнообязанных, установленных Хмельницким МСЭК;

В декларации главы Волынской МСЭК — 50 объектов недвижимости;

Россия впервые ударила по Украине обновленной версией ракеты Х-69 с кассетными элементами и металлическими шариками.

Гости сегодняшнего эфира:

политический эксперт Константин Матвиенко;

полковник запаса Генерального Штаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;

политолог Игорь Петренко;

политтехнолог Тарас Загородний;

эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Ранее мы сообщали, что министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с рабочим визитом в Киев. Это его четвёртый визит с начала полномасштабной войны.

В воскресенье вечером, 20 октября, Российская Федерация совершила несколько авиаударов по Харькову. Уже известно о 12 раненых.