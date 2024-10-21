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Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

21 октября 2024 г. 13:18

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14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

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13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

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13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

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12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

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09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

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08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

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21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

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00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

Сегодня, 21 октября, в эфире День.LIVE, мы обсудим ряд важных вопросов. В частности, катастрофические последствия обстрела Харькова российскими захватчиками и визит в Украину министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Остин не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ на дальнобойные удары вглубь РФ, — WSJ;
  • Костин призвал прокуроров, по инвалидности которых есть сомнения, пройти повторное обследование;
  • Минздрав отменил инвалидность пока 74 военнообязанных, установленных Хмельницким МСЭК;
  • В декларации главы Волынской МСЭК — 50 объектов недвижимости;
  • Россия впервые ударила по Украине обновленной версией ракеты Х-69 с кассетными элементами и металлическими шариками.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • полковник запаса Генерального Штаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;
  • политолог Игорь Петренко;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Ранее мы сообщали, что министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с рабочим визитом в Киев. Это его четвёртый визит с начала полномасштабной войны.

В воскресенье вечером, 20 октября, Российская Федерация совершила несколько авиаударов по Харькову. Уже известно о 12 раненых.

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