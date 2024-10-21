Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE arrow
Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

21 жовтня 2024 р. 13:18

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Сьогодні, 21 жовтня, в ефірі День.LIVE, ми обговоримо низку важливих питань. Зокрема, катастрофічні наслідки обстрілу Харкова російськими загарбниками та візит до України міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Остін не оголосить про нову військову допомогу і не дасть дозвіл ЗСУ на далекобійні удари вглиб РФ, — WSJ;
  • Костін закликав прокурорів, щодо інвалідності яких є сумніви, пройти повторне обстеження;
  • МОЗ скасував інвалідність поки що 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК;
  • У декларації голови Волинської МСЕК – 50 об'єктів нерухомості;
  • РФ вперше вдарила по Україні оновленою версією ракети Х-69 з касетними елементами та металевими кульками.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • політолог Ігор Петренко;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув з робочим візитом до Києва. Це його четвертий візит з початку повномасштабної війни.

У неділю ввечері, 20 жовтня, Російська Федерація здійснила декілька авіаударів по Харкову. Наразі вже відомо про 12 поранених.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:36 Справа Гринкевича про закупівлю одягу для ЗСУ — відомі результати розслідування

13:29 Терор на залізниці — на Одещині затримали диверсійну групу РФ

13:29 Кабмін призначив нового очільника правління Укрзалізниці

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

13:09 У США помер відомий турецький опозиціонер — що про нього відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:05 Чи з'являться "мовні патрулі" у Львові — відповідь Садового

13:00 Грошова допомога у 21 тис. грн — хто і коли отримає виплати

12:57 Золоті солодощі — на Одещині витратять пів мільйона гривень на подарунки

12:41 ДТП з маршруткою у Києві — кількість постраждалих зросла

12:40 Підвищення податків в Україні — експерти назвали ключові ризики

13:36 Справа Гринкевича про закупівлю одягу для ЗСУ — відомі результати розслідування

13:29 Терор на залізниці — на Одещині затримали диверсійну групу РФ

13:29 Кабмін призначив нового очільника правління Укрзалізниці

13:09 У США помер відомий турецький опозиціонер — що про нього відомо

13:05 Чи з'являться "мовні патрулі" у Львові — відповідь Садового

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Грошова допомога у 21 тис. грн — хто і коли отримає виплати

12:57 Золоті солодощі — на Одещині витратять пів мільйона гривень на подарунки

12:41 ДТП з маршруткою у Києві — кількість постраждалих зросла

12:40 Підвищення податків в Україні — експерти назвали ключові ризики

12:30 В "Укроборонпромі" призначено нового гендиректора — що про нього відомо

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду