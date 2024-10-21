Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Сьогодні, 21 жовтня, в ефірі День.LIVE, ми обговоримо низку важливих питань. Зокрема, катастрофічні наслідки обстрілу Харкова російськими загарбниками та візит до України міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Остін не оголосить про нову військову допомогу і не дасть дозвіл ЗСУ на далекобійні удари вглиб РФ, — WSJ;

Костін закликав прокурорів, щодо інвалідності яких є сумніви, пройти повторне обстеження;

МОЗ скасував інвалідність поки що 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК;

У декларації голови Волинської МСЕК – 50 об'єктів нерухомості;

РФ вперше вдарила по Україні оновленою версією ракети Х-69 з касетними елементами та металевими кульками.

Гості сьогоднішнього ефіру:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

політолог Ігор Петренко;

політтехнолог Тарас Загородній;

експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув з робочим візитом до Києва. Це його четвертий візит з початку повномасштабної війни.

У неділю ввечері, 20 жовтня, Російська Федерація здійснила декілька авіаударів по Харкову. Наразі вже відомо про 12 поранених.