Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, политологи Анна Малкина и Петр Олещук, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, кандидат философских наук Андрей Городницкий и эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. В частности, они обсудят российский обстрел Харькова.
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Эфир День.LIVE
Гости обсудят заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Украина останется на пути в Альянс, даже если ее не упомянут в итогах саммита.
Среди других тем:
- Трамп заявил, что не выведет Нацгвардию из Лос-Анджелеса, "пока не минует опасность";
- Макрон хочет запретить соцсети для детей до 15 лет после убийства в школе;
- Госдеп: США контактируют с Москвой и Киевом на самом высоком уровне;
- Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на помощь Украине;
- Путин 10 июня провел заседание Совета безопасности России.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова 11 июня. Оккупанты убили трех человек.
А представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко рассказал, что атака имела масштабные последствия — зафиксировано не менее 12 точек попаданий и восемь пожаров.