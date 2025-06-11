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Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

11 июня 2025 г. 13:12

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19:00 Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

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17:50 Трамп высказался о разговоре с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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13:12 Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

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08:00 Решение США по Украине и обмены пленными — эфир Ранок.LIVE

10 июня 2025
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22:02 Трамп выступает с экстренным обращением — прямой эфир

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, политологи Анна Малкина и Петр Олещук, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, кандидат философских наук Андрей Городницкий и эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. В частности, они обсудят российский обстрел Харькова.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Украина останется на пути в Альянс, даже если ее не упомянут в итогах саммита.

Среди других тем:

  • Трамп заявил, что не выведет Нацгвардию из Лос-Анджелеса, "пока не минует опасность";
  • Макрон хочет запретить соцсети для детей до 15 лет после убийства в школе;
  • Госдеп: США контактируют с Москвой и Киевом на самом высоком уровне;
  • Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на помощь Украине;
  • Путин 10 июня провел заседание Совета безопасности России.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова 11 июня. Оккупанты убили трех человек.

А представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко рассказал, что атака имела масштабные последствия — зафиксировано не менее 12 точек попаданий и восемь пожаров.

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