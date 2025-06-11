Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, политологи Анна Малкина и Петр Олещук, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, кандидат философских наук Андрей Городницкий и эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. В частности, они обсудят российский обстрел Харькова.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Украина останется на пути в Альянс, даже если ее не упомянут в итогах саммита.

Среди других тем:

Трамп заявил, что не выведет Нацгвардию из Лос-Анджелеса, "пока не минует опасность";

Макрон хочет запретить соцсети для детей до 15 лет после убийства в школе;

Госдеп: США контактируют с Москвой и Киевом на самом высоком уровне;

Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на помощь Украине;

Путин 10 июня провел заседание Совета безопасности России.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова 11 июня. Оккупанты убили трех человек.

А представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко рассказал, что атака имела масштабные последствия — зафиксировано не менее 12 точек попаданий и восемь пожаров.