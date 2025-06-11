Обстріл Харкова та шлях України до НАТО — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, політологи Ганна Малкіна та Петро Олещук, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, кандидат філософських наук Андрій Городницький та експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Зокрема, вони обговорять російський обстріл Харкова.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості обговорять заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що Україна залишиться на шляху до Альянсу, навіть якщо її не згадають у підсумках саміту.

Серед інших тем:

Трамп заявив, що не виведе Нацгвардію з Лос-Анджелеса, "поки не мине небезпека";

Макрон хоче заборонити соцмережі для дітей до 15 років після вбивства в школі;

Держдеп: США контактують з Москвою і Києвом на найвищому рівні;

Голова Пентагону анонсував скорочення бюджету на допомогу Україні;

Путін 10 червня провів засідання Ради безпеки Росії.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Харкова 11 червня. Окупанти вбили трьох людей.

А речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко розповів, що атака мала масштабні наслідки — зафіксовано щонайменше 12 точок влучань і вісім пожеж.