Избрание нового Папы Римского — прямой эфир из Ватикана

Кардиналы Римско-католической церкви в среду, 7 мая, начинают процесс избрания нового Папы. Верующие собираются на главной улице Ватикана Виа делла Кончилиационе.

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Конклав в Ватикане

После мессы в базилике Святого Петра 133 кардинала из 70 стран войдут в Сикстинскую капеллу, чтобы начать тайный конклав.

Обычно избрание не происходит в первый день конклава, поэтому процесс голосования может растянуться на несколько дней.

Напомним, продолжительность конклава очень непредсказуема, поскольку он может завершиться как за несколько часов, так и длиться неделями.

Известно, что все 133 кардинала прибыли в Ватикан еще 5 мая. Речь идет о тех, кому исполнилось 80 лет.