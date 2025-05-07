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Обрання нового Папи Римського — прямий ефір з Ватикану

Обрання нового Папи Римського — прямий ефір з Ватикану

07 травня 2025 р. 17:30

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Кардинали Римо-католицької церкви у середу, 7 травня, розпочинають процес обрання нового Папи. Віряни збираються на головній вулиці Ватикану Віа делла Кончіліаціоне.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Конклав у Ватикані

Після меси в базиліці Святого Петра 133 кардинали з 70 країн увійдуть до Сікстинської капели, щоб розпочати таємний конклав.

Зазвичай обрання не відбувається в перший день конклаву, тож процес голосування може розтягнутися на кілька днів.

Нагадаємо, тривалість конклаву дуже непередбачувана, оскільки він може завершитися як за кілька годин, так і тривати тижнями. 

Відомо, що всі 133 кардинали прибули до Ватикану ще 5 травня. Йдеться про тих, кому виповнилося 80 років.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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