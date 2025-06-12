Обмен военнопленными и наступление России — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали доктор философских наук Сергей Ягодзинский, народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда, полковник Сергей Грабский, экономист Олег Устенко и израильский дипломат Аркадий Мил-Ман. В частности, они обсудят обмен военнопленными.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют заявление украинского лидера Владимира Зеленского относительно нового наступления российских оккупантов.

Среди других тем:

У Трампа сделали заявление о его "красных линиях" по войне Путина против Украины;

Министр обороны Германии Писториус приехал в Киев;

Достигли миллиона — глава МИД Украины прокомментировал потери России.

Напомним, 12 июня состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись защитники, которые нуждаются в медицинском лечении.

А глава государства Владимир Зеленский показал первые кадры возвращения воинов. Среди них пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и ТрО.