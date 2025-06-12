Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали доктор філософських наук Сергій Ягодзінський, народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда, полковник Сергій Грабський, економіст Олег Устенко та ізраїльський дипломат Аркадій Міл-Ман. Зокрема, вони обговорять обмін військовополоненими.
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Ефір Вечір.LIVE
Гості прокоментують заяву українського лідера Володимира Зеленського щодо нового наступу російських окупантів.
Серед інших тем:
- У Трампа зробили заяву про його "червоні лінії" щодо війни Путіна проти України;
- Міністр оборони Німеччини Пісторіус приїхав до Києва;
- Сягнули мільйона — голова МЗС України прокоментував втрати Росії.
Нагадаємо, 12 червня відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися захисники, які потребують медичного лікування.
А глава держави Володимир Зеленський показав перші кадри повернення воїнів. Серед них піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та ТрО.