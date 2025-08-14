Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE arrow
Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

14 августа 2025 г. 17:52

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Text

Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025
Text

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Text

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Text

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Text

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025
Text

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Text

17:52 Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025
Text

19:00 Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Text

18:01 Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. А уже завтра состоится встреча Президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным на Аляске.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 14 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • доктор политических наук Максим Разумный;
  • народный депутат от фракции "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • У Трампа невероятная интуиция, он хочет посмотреть Путину в глаза, чтобы прекратить войну, — Белый дом;
  • Трамп признал, что не сможет убедить Путина прекратить удары по гражданским в Украине;
  • В июле количество жертв среди гражданских в Украине достигло максимума с мая 2022 года;
  • Трамп пообещал не обсуждать раздел территорий Украины на встрече с Путиным 15 августа, — NBC;
  • Украина не может отказаться от своих территорий даже через референдум, — Стефанчук;
  • Вероятно, россияне согласятся на прекращение огня в воздухе, чтобы в Украине состоялись выборы — Постернак;
  • Государство будет компенсировать 70% первого взноса на ипотеку по программе "еОселя" ВПО и жителям прифронтовых территорий;
  • Правительство проверит недропользователей на стратегически важных месторождениях и перезапустит конкурсы на распределение углеводородов в рамках соглашения с США;
  • Трамп в обмен на прекращение огня может предложить Путину доступ к ресурсам пролива возле Аляски, — The Telegraph;
  • Стармер заявил, что Союзники готовы развернуть миротворческие силы в случае перемирия или усилить санкции в случае провала переговоров;
  • Великобритания отказалась от идеи создания 30-тысячного контингента в Украине;
  • Венгрия набросилась на Украину с обвинениями: осуждает "очередное украинское нападение" на нефтепровод Дружба в Брянской области РФ.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов раскрыл подробности обмена пленными 14 августа.

Ранее мы сообщали, что 14 августа состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:49 Задолжал 5 млрд — отель "Салют" в Киеве признан банкротом

18:49 Сколько украинцев вернулись из плена за время войны — данные ГУР

18:41 Россия потеряла истребитель Су-30СМ неподалеку от Змеиного

18:25 В Одессе не хватает водителей общественного траспорта — причины

18:23 Трамп хочет посмотреть Путину в глаза — Белый дом о переговорах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 Сниженные цены на тарифы Киевстара — кто сможет платить меньше

18:05 Восстановление SIM-карты Киевстар — как дешевле вернуть связь

17:56 Забирал собратьев и пропал — история сестры, которая ищет брата

Text

17:52 Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

17:50 Опасное море у Одессы — экологи требуют очистить побережье

18:49 Задолжал 5 млрд — отель "Салют" в Киеве признан банкротом

18:49 Сколько украинцев вернулись из плена за время войны — данные ГУР

18:41 Россия потеряла истребитель Су-30СМ неподалеку от Змеиного

18:25 В Одессе не хватает водителей общественного траспорта — причины

18:23 Трамп хочет посмотреть Путину в глаза — Белый дом о переговорах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 Сниженные цены на тарифы Киевстара — кто сможет платить меньше

18:05 Восстановление SIM-карты Киевстар — как дешевле вернуть связь

17:56 Забирал собратьев и пропал — история сестры, которая ищет брата

17:50 Опасное море у Одессы — экологи требуют очистить побережье

17:48 Особенный обмен пленными — фоторепортаж Новини.LIVE

22:33 Российские артисты в Украине с концертами — что говорят в Одессе

21:29 Одесский зоопарк под микроскопом ревизоров — результаты проверок

06:33 Экстремальный отдых в Затоке на Одесчине — стоимость в августе

12 августа

22:33 Овощи, рыба и мясо — как изменились цены на Привозе в августе

19:42 Минная опасность — одесситы о трагедиях на море во время войны

11 августа

21:33 Трое взорвались на пляжах Одесчины — чувствуют ли люди опасность

8 августа

21:33 Памятники архитектуры в Одессе — какое их состояние сегодня

18:43 Что будет с ценами на продукты — импорт это спасение или нет

06:27 Введет ли Трамп новые санкции против России — что думают одесситы

7 августа

22:33 Что будет с курсом доллара в ближайшее время — прогноз экономиста

Text

17:52 Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

13 августа
Text

19:00 Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Text

18:01 Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

14 августа 2025 г. 13:14
Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

14 августа 2025 г. 8:00
Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

13 августа 2025 г. 19:00
Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

13 августа 2025 г. 18:01
Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

13 августа 2025 г. 17:03
Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

13 августа 2025 г. 13:00
Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025 г. 8:00
Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

12 августа 2025 г. 17:52

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации