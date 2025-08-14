Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. А уже завтра состоится встреча Президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным на Аляске.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 14 августа.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- доктор политических наук Максим Разумный;
- народный депутат от фракции "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
- народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- директор Института мировой политики Евгений Магда;
- руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- У Трампа невероятная интуиция, он хочет посмотреть Путину в глаза, чтобы прекратить войну, — Белый дом;
- Трамп признал, что не сможет убедить Путина прекратить удары по гражданским в Украине;
- В июле количество жертв среди гражданских в Украине достигло максимума с мая 2022 года;
- Трамп пообещал не обсуждать раздел территорий Украины на встрече с Путиным 15 августа, — NBC;
- Украина не может отказаться от своих территорий даже через референдум, — Стефанчук;
- Вероятно, россияне согласятся на прекращение огня в воздухе, чтобы в Украине состоялись выборы — Постернак;
- Государство будет компенсировать 70% первого взноса на ипотеку по программе "еОселя" ВПО и жителям прифронтовых территорий;
- Правительство проверит недропользователей на стратегически важных месторождениях и перезапустит конкурсы на распределение углеводородов в рамках соглашения с США;
- Трамп в обмен на прекращение огня может предложить Путину доступ к ресурсам пролива возле Аляски, — The Telegraph;
- Стармер заявил, что Союзники готовы развернуть миротворческие силы в случае перемирия или усилить санкции в случае провала переговоров;
- Великобритания отказалась от идеи создания 30-тысячного контингента в Украине;
- Венгрия набросилась на Украину с обвинениями: осуждает "очередное украинское нападение" на нефтепровод Дружба в Брянской области РФ.
Начальник украинской разведки Кирилл Буданов раскрыл подробности обмена пленными 14 августа.
Ранее мы сообщали, что 14 августа состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.