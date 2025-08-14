Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. А уже завтра состоится встреча Президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным на Аляске.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 14 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

доктор политических наук Максим Разумный;

народный депутат от фракции "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

директор Института мировой политики Евгений Магда;

руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

У Трампа невероятная интуиция, он хочет посмотреть Путину в глаза, чтобы прекратить войну, — Белый дом;

Трамп признал, что не сможет убедить Путина прекратить удары по гражданским в Украине;

В июле количество жертв среди гражданских в Украине достигло максимума с мая 2022 года;

Трамп пообещал не обсуждать раздел территорий Украины на встрече с Путиным 15 августа, — NBC;

Украина не может отказаться от своих территорий даже через референдум, — Стефанчук;

Вероятно, россияне согласятся на прекращение огня в воздухе, чтобы в Украине состоялись выборы — Постернак;

Государство будет компенсировать 70% первого взноса на ипотеку по программе "еОселя" ВПО и жителям прифронтовых территорий;

Правительство проверит недропользователей на стратегически важных месторождениях и перезапустит конкурсы на распределение углеводородов в рамках соглашения с США;

Трамп в обмен на прекращение огня может предложить Путину доступ к ресурсам пролива возле Аляски, — The Telegraph;

Стармер заявил, что Союзники готовы развернуть миротворческие силы в случае перемирия или усилить санкции в случае провала переговоров;

Великобритания отказалась от идеи создания 30-тысячного контингента в Украине;

Венгрия набросилась на Украину с обвинениями: осуждает "очередное украинское нападение" на нефтепровод Дружба в Брянской области РФ.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов раскрыл подробности обмена пленными 14 августа.

Ранее мы сообщали, что 14 августа состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.