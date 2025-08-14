Обмін полоненими перед зустріччю на Алясці — ефір Вечір.LIVE

У четвер, 14 серпня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. А вже завтра відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа із російським диктатором Путіним на Алясці.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 14 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

доктор політичних наук Максим Розумний;

народний депутат "Батьківщина", Комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

директор Інституту світової політики Євген Магда;

керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

У Трампа неймовірна інтуїція, він хоче подивитися Путіну в очі, щоб припинити війну, — Білий дім;

Трамп визнав, що не зможе переконати Путіна припинити удари по цивільних в Україні;

У липні кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула максимуму з травня 2022 року;

Трамп пообіцяв не обговорювати розділ територій України на зустрічі з Путіним 15 серпня;

Україна не може відмовитися від своїх територій навіть через референдум, — Стефанчук;

Ймовірно, росіяни погодяться на припинення вогню у повітрі, щоб в Україні відбулися вибори, — Постернак;

Держава компенсуватиме 70% першого внеску на іпотеку за програмою "єОселя" ВПО та жителям прифронтових територій;

Уряд перевірить надрокористувачів на стратегічно важливих родовищах та перезапустить конкурси на розподіл вуглеводнів у межах угоди зі США;

Трамп в обмін на припинення вогню може запропонувати Путіну доступ до ресурсів протоки біля Аляски, — The Telegraph;

Стармер заявив, що союзники готові розгорнути миротворчі сили в разі перемир’я або посилити санкції у разі провалу перемовин;

Велика Британія відмовилася від ідеї створення 30-тисячного контингенту в Україні;

Угорщина накинулася на Україну зі звинуваченнями: засуджує "черговий український напад" на нафтопровід Дружба у Брянській області РФ.

Начальник української розвідки Кирило Буданов розкрив подробиці обміну полоненими 14 серпня.

Раніше ми повідомляли, що 14 серпня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.