Новый обмен военнопленными с РФ — эфир Вечір.LIVE

Украина в рамках обмена военнопленными вернули из российской неволи защитников, которые имеют ранения и воинов моложе 25 лет. А в Польше обещают поддержку Украины в борьбе против России несмотря на смену президента.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;

и. о. ректора, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Серебрянский;

военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

В Украину вернулись украинские военнопленные в возрасте до 25 лет, — Зеленский;

"Россияне слабоваты для этого". Орбан заявил, что Россия якобы не угрожает НАТО, ведь не может "даже победить Украину";

Сикорский: Польша не откажется от поддержки Украины несмотря на смену президента;

Мы ежедневно работаем над тем, чтобы формула "всех на всех" стала реальностью, — Умеров;

Минобороны Франции предложило Renault открыть производства беспилотников в Украине, — Reuters.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал трогательное видео возвращения украинских пленных домой.

А издание Euromaidan Press писало, что руководитель ГУР Кирилл Буданов сделал украинскую разведку одной из передовых в мире.