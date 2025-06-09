Новый обмен военнопленными с РФ — эфир Вечір.LIVE

Украина в рамках обмена военнопленными вернули из российской неволи защитников, которые имеют ранения и воинов моложе 25 лет. А в Польше обещают поддержку Украины в борьбе против России несмотря на смену президента.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
- председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;
- и. о. ректора, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Серебрянский;
- военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- В Украину вернулись украинские военнопленные в возрасте до 25 лет, — Зеленский;
- "Россияне слабоваты для этого". Орбан заявил, что Россия якобы не угрожает НАТО, ведь не может "даже победить Украину";
- Сикорский: Польша не откажется от поддержки Украины несмотря на смену президента;
- Мы ежедневно работаем над тем, чтобы формула "всех на всех" стала реальностью, — Умеров;
- Минобороны Франции предложило Renault открыть производства беспилотников в Украине, — Reuters.
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал трогательное видео возвращения украинских пленных домой.
А издание Euromaidan Press писало, что руководитель ГУР Кирилл Буданов сделал украинскую разведку одной из передовых в мире.