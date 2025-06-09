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Новый обмен военнопленными с РФ — эфир Вечір.LIVE

Новый обмен военнопленными с РФ — эфир Вечір.LIVE

9 июня 2025 г. 17:50

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Украина в рамках обмена военнопленными вернули из российской неволи защитников, которые имеют ранения и воинов моложе 25 лет. А в Польше обещают поддержку Украины в борьбе против России несмотря на смену президента.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;
  • и. о. ректора, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Серебрянский;
  • военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • В Украину вернулись украинские военнопленные в возрасте до 25 лет, — Зеленский;
  • "Россияне слабоваты для этого". Орбан заявил, что Россия якобы не угрожает НАТО, ведь не может "даже победить Украину";
  • Сикорский: Польша не откажется от поддержки Украины несмотря на смену президента;
  • Мы ежедневно работаем над тем, чтобы формула "всех на всех" стала реальностью, — Умеров;
  • Минобороны Франции предложило Renault открыть производства беспилотников в Украине, — Reuters.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал трогательное видео возвращения украинских пленных домой.

А издание Euromaidan Press писало, что руководитель ГУР Кирилл Буданов сделал украинскую разведку одной из передовых в мире.

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11:15 Киев в огне — фоторепортаж последствий российской дроновой атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:13 У МЗС підтвердили удар РФ по Києву ракетами з КНДР

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16:29 Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция

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