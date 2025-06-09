Новий обмін військовополоненими з РФ — ефір Вечір.LIVE

Україна в рамках обміну військовополоненими повернули з російської неволі захисників, які мають поранення та воїнів, молодших 25 років. А в Польщі обіцяють підтримку України у боротьбі проти Росії попри зміну президента.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

в. о. ректора, кандидат економічних наук, доцент Дмитро Серебрянський;

військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

До України повернулися українські військовополонені віком до 25 років, — Зеленський;

"Росіяни заслабкі для цього". Орбан заявив, що Росія нібито не загрожує НАТО, адже не може "навіть перемогти Україну";

Сікорський: Польща не відмовиться від підтримки України попри зміну президента;

Ми щодня працюємо над тим, щоб формула "всіх на всіх" стала реальністю, — Умєров;

Міноборони Франції запропонувало Renault відкрити виробництва безпілотників в Україні, — Reuters.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав зворушливе відео повернення українських полонених додому.

А видання Euromaidan Press писало, що керівник ГУР Кирило Буданов зробив українську розвідку однією з передових у світі.