Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными с Россией. В то же время появилась информация о том, что Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 19 июня.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

народный депутат, "Восстановление Украины", член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Российские активы могут оплатить часть "счета" за вступление Украины в ЕС;

Украина вернула из плена группу защитников: Зеленский раскрыл детали;

Иран подготовил ракеты для ударов по базам США, если Трамп вступит в конфликт, — CBS;

Трамп может прекратить поддержку Украины: в ABC News оценили возможные последствия;

В Конгрессе США хотят запретить Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана;

Испания выступает против повышения оборонных расходов НАТО;

Путин поговорил с Си об Иране и планирует встречу в Китае 2 сентября.

В четверг, 19 июня, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся очередной обмен пленными с Россией.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел раскрыли подробности возвращения украинских защитников на родную землю.