Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными с Россией. В то же время появилась информация о том, что Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 19 июня.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- народный депутат, "Восстановление Украины", член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
- российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Российские активы могут оплатить часть "счета" за вступление Украины в ЕС;
- Украина вернула из плена группу защитников: Зеленский раскрыл детали;
- Иран подготовил ракеты для ударов по базам США, если Трамп вступит в конфликт, — CBS;
- Трамп может прекратить поддержку Украины: в ABC News оценили возможные последствия;
- В Конгрессе США хотят запретить Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана;
- Испания выступает против повышения оборонных расходов НАТО;
- Путин поговорил с Си об Иране и планирует встречу в Китае 2 сентября.
В четверг, 19 июня, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся очередной обмен пленными с Россией.
Впоследствии в Министерстве внутренних дел раскрыли подробности возвращения украинских защитников на родную землю.