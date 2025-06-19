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Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

19 июня 2025 г. 17:50

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В четверг, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными с Россией. В то же время появилась информация о том, что Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 19 июня.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • народный депутат, "Восстановление Украины", член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Российские активы могут оплатить часть "счета" за вступление Украины в ЕС;
  • Украина вернула из плена группу защитников: Зеленский раскрыл детали;
  • Иран подготовил ракеты для ударов по базам США, если Трамп вступит в конфликт, — CBS;
  • Трамп может прекратить поддержку Украины: в ABC News оценили возможные последствия;
  • В Конгрессе США хотят запретить Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана;
  • Испания выступает против повышения оборонных расходов НАТО;
  • Путин поговорил с Си об Иране и планирует встречу в Китае 2 сентября.

В четверг, 19 июня, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся очередной обмен пленными с Россией.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел раскрыли подробности возвращения украинских защитников на родную землю.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:36 Зеленский провел совещание по санкциям против России — что решили

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