Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE arrow
Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

19 червня 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

Text

Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2025
Text

Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Text

Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

Text

Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2025
Text

Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

Text

Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

Text

Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

Text

17:50 Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

Text

08:00 Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2025
Text

19:17 Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Text

18:12 Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

У четвер, 19 червня, відбувся черговий обмін полоненими з Росією. Водночас з'явилася інформація про те, що Президент США Дональд Трамп може припинити підтримку України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 19 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • народний депутат, "Відновлення України", член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Російські активи можуть оплатити частину "рахунку" за вступ України до ЄС;
  • Україна повернула з полону групу захисників: Зеленський розкрив деталі;
  • Іран підготував ракети для ударів по базах США, якщо Трамп вступить у конфлікт, — CBS;
  • Трамп може припинити підтримку України: в ABC News оцінили можливі наслідки;
  • У Конгресі США хочуть заборонити Трампу втручатися в конфлікт Ізраїлю та Ірану ;
  • Іспанія виступає проти підвищення оборонних витрат НАТО;
  • Путін поговорив із Сі про Іран і планує зустріч у Китаї 2 вересня.

У четвер, 19 червня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся черговий обмін полоненими з Росією.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ розкрили подробиці повернення українських захисників на рідну землю.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:15 Виплати за догляд за пенсіонером — як оформити у червні

18:06 Саміт лідерів ЄС — чи поїде Зеленський в Брюссель

17:57 Будинок, що постраждав від обстрілу Одеси дронами, буде знесено

17:53 Укргідрометеоцентр зробив невтішний прогноз на завтра — що чекати

Text

17:50 Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:44 Польські бойові медики ділитимуться досвідом, здобутим в Україні

17:32 Мобільний роумінг з ЄС — що незабаром зміниться для українців

17:22 Цинічна помста — РФ блокує обміни кримських татар

17:18 Екскерівників ДП "Документ" підозрюють у привласненні 21 млн грн

17:15 Алієв на словах знищив молодіжну збірну України

18:15 Виплати за догляд за пенсіонером — як оформити у червні

18:06 Саміт лідерів ЄС — чи поїде Зеленський в Брюссель

17:57 Будинок, що постраждав від обстрілу Одеси дронами, буде знесено

17:53 Укргідрометеоцентр зробив невтішний прогноз на завтра — що чекати

17:44 Польські бойові медики ділитимуться досвідом, здобутим в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:32 Мобільний роумінг з ЄС — що незабаром зміниться для українців

17:22 Цинічна помста — РФ блокує обміни кримських татар

17:18 Екскерівників ДП "Документ" підозрюють у привласненні 21 млн грн

17:15 Алієв на словах знищив молодіжну збірну України

17:12 У Львові 16-річний хлопець посмертно врятував життя трьох людей

06:33 Перспектива українських садів — чи буде Україна з фруктами

18 червня

18:33 Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах

17 червня

22:33 Чорне море — козир України у боротьбі за безпеку

06:33 Що слід змінити в Одесі вже сьогодні — думка людей

16 червня

19:47 Вибори в Молдові та вплив з боку Росії — чого очікувати восени

13 червня

22:33 Що ховається за перемовинами з Росією — які плани у ворога

12 червня

18:33 Черешня, полуниця та абрикоси — як змінилися ціни на Привозі

06:33 Українські фрукти — якою буде на них ціна цього року

10 червня

22:33 Ситуація з фруктами в Україні — наскільки постраждали сади

06:33 Курортний сезон в Одесі — думки городян щодо безпеки моря

Text

17:50 Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

Text

08:00 Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

18 червня
Text

19:17 Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Text

18:12 Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

19 червня 2025 р. 13:14
Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

19 червня 2025 р. 08:00
Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

18 червня 2025 р. 19:17
Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

18 червня 2025 р. 18:12
Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

18 червня 2025 р. 13:07
Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2025 р. 08:00
Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

17 червня 2025 р. 18:17
Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

17 червня 2025 р. 18:11

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації