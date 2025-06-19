Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

У четвер, 19 червня, відбувся черговий обмін полоненими з Росією. Водночас з'явилася інформація про те, що Президент США Дональд Трамп може припинити підтримку України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 19 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

народний депутат, "Відновлення України", член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Російські активи можуть оплатити частину "рахунку" за вступ України до ЄС;

Україна повернула з полону групу захисників: Зеленський розкрив деталі;

Іран підготував ракети для ударів по базах США, якщо Трамп вступить у конфлікт, — CBS;

Трамп може припинити підтримку України: в ABC News оцінили можливі наслідки;

У Конгресі США хочуть заборонити Трампу втручатися в конфлікт Ізраїлю та Ірану ;

Іспанія виступає проти підвищення оборонних витрат НАТО;

Путін поговорив із Сі про Іран і планує зустріч у Китаї 2 вересня.

У четвер, 19 червня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся черговий обмін полоненими з Росією.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ розкрили подробиці повернення українських захисників на рідну землю.