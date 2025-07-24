Новый обмен пленными и переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

В Украине в среду, 23 июля, состоялся новый этап обмена военнопленными с Россией. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;

капитан, командир 7-й роты 3 батальона оперативного назначения бригады "Буревій" НГУ Василий Рим;

полковник, начальник пресс-службы бригады "Сталевий кордон" (15 мобильный пограничный отряд) Иван Шевцов;

заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко

руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран;

эксперт, Бюро анализа политики Виктор Бобыренко;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

председатель Киевской ОГА 2005-2006 годов, народный депутат Украины третьего созыва (1998-2002 гг), четвертого созыва 2002-2005 гг Евгений Жовтяк;

социолог Андрей Еременко;

экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле — о чем шла речь;

Состоялся девятый этап обмена военнопленными.

Напомним, Координационный штаб показал трогательное видео по возвращению защитников домой в рамках обмена с РФ.

А один из воинов рассказал, что оккупанты ему предлагали остаться и служить РФ.