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Главная arrow Відео arrow Новый обмен пленными и переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE arrow
Новый обмен пленными и переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Новый обмен пленными и переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

24 июля 2025 г. 8:00

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23 июля 2025
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19:00 Кто ответственен за коррупцию в КГГА — эфир Київського часу

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17:50 Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

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13:19 Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

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08:03 Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

В Украине в среду, 23 июля, состоялся новый этап обмена военнопленными с Россией. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
  • капитан, командир 7-й роты 3 батальона оперативного назначения бригады "Буревій" НГУ Василий Рим;
  • полковник, начальник пресс-службы бригады "Сталевий кордон" (15 мобильный пограничный отряд) Иван Шевцов;
  • заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко
  • руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран;
  • эксперт, Бюро анализа политики Виктор Бобыренко;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • председатель Киевской ОГА 2005-2006 годов, народный депутат Украины третьего созыва (1998-2002 гг), четвертого созыва 2002-2005 гг Евгений Жовтяк;
  • социолог Андрей Еременко;
  • экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле — о чем шла речь;
  • Состоялся девятый этап обмена военнопленными.

Напомним, Координационный штаб показал трогательное видео по возвращению защитников домой в рамках обмена с РФ.

А один из воинов рассказал, что оккупанты ему предлагали остаться и служить РФ.

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