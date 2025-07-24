Новий обмін полоненими та переговори у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

В Україні у середу, 23 липня, відбувся новий етап обміну військовополоненими з Росією. Додому повернулися важкохворі та важкопоранені захисники.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
- капітан, командир 7-ї роти 3 батальйону оперативного призначення бригади "Буревій" НГУ Василій Рим;
- полковник, Начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін) Іван Шевцов;
- заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Вячеслав Потапенко
- керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран;
- експерт, Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;
- політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
- голова Київської ОДА 2005-2006 років, народний депутат України третього скликання (1998-2002 рр), четвертого скликання 2002-2005 рр Євген Жовтяк;
- соціолог Андрій Єременко;
- економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Третій раунд переговорів України та Росії у Стамбулі — про що йшлося;
- Відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими.
Нагадаємо, Координаційний штаб показав зворушливе відео з повернення захисників додому в рамках обміну з РФ.
А один з воїнів розповів, що окупанти пропонували йому лишитися й служити РФ.