Новий обмін полоненими та переговори у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

В Україні у середу, 23 липня, відбувся новий етап обміну військовополоненими з Росією. Додому повернулися важкохворі та важкопоранені захисники.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;

капітан, командир 7-ї роти 3 батальйону оперативного призначення бригади "Буревій" НГУ Василій Рим;

полковник, Начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін) Іван Шевцов;

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Вячеслав Потапенко

керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран;

експерт, Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;

політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог" Андрій Миселюк;

голова Київської ОДА 2005-2006 років, народний депутат України третього скликання (1998-2002 рр), четвертого скликання 2002-2005 рр Євген Жовтяк;

соціолог Андрій Єременко;

економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Третій раунд переговорів України та Росії у Стамбулі — про що йшлося;

Відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими.

Нагадаємо, Координаційний штаб показав зворушливе відео з повернення захисників додому в рамках обміну з РФ.

А один з воїнів розповів, що окупанти пропонували йому лишитися й служити РФ.