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Новий обмін полоненими та переговори у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Новий обмін полоненими та переговори у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

24 липня 2025 р. 08:00

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08:00 Новий обмін полоненими та переговори у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

23 липня 2025
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19:00 Хто відповідальний за корупцію у КМДА — ефір Київського часу

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17:50 Переговори в Стамбулі та Patriot для України — ефір Вечір.LIVE

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13:19 Переговори з Росією та купівля зброї для України — ефір День.LIVE

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08:03 Новий пакет допомоги від Німеччини — ефір Ранок.LIVE

В Україні у середу, 23 липня, відбувся новий етап обміну військовополоненими з Росією. Додому повернулися важкохворі та важкопоранені захисники.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
  • капітан, командир 7-ї роти 3 батальйону оперативного призначення бригади "Буревій" НГУ Василій Рим;
  • полковник, Начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін) Іван Шевцов;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук  Вячеслав Потапенко
  • керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран;
  • експерт, Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • голова Київської ОДА 2005-2006 років, народний депутат України третього скликання (1998-2002 рр), четвертого скликання 2002-2005 рр  Євген Жовтяк;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Третій раунд переговорів України та Росії у Стамбулі — про що йшлося;
  • Відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими.

Нагадаємо, Координаційний штаб показав зворушливе відео з повернення захисників додому в рамках обміну з РФ.

А один з воїнів розповів, що окупанти пропонували йому лишитися й служити РФ.

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08:50 Нафтогаз пояснив, як заощадити на оплаті за газ — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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