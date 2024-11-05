Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 5 ноября, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, ход выборов в Соединенных Штатах и новое масштабное наступление россиян.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня обсудим следующие темы:
- британская разведка назвала главное направление наступления русской армии;
- американцы начали голосование на выборах президента Соединенных Штатов;
- в ЕС опасаются немедленного прекращения помощи США Украине в случае победы Трампа;
- отопительный сезон начался во всех областях, кроме одного региона, – Шмигаль.
Гости сегодняшнего эфира:
- капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;
- американский юрист, политический стратег и стипендиат Линкольна в Клермонтском институте Юрий Ванетик;
- глава Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Поповцев;
- доктор наук по госуправлению, профессор кафедры госуправления, местного самоуправления и управления городом НАГУ Василий Куйбида;
- депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог Кирилл Сазонов.
Напомним, несмотря на то, что выборы в США уже сегодня, победителя мы узнаем не раньше января, ведь система выборов в Штатах значительно отличается от украинской.
Кроме того, мы писали, что Камала Гаррис и Дональд Трамп сравнялись за два дня до выборов. Опросы свидетельствуют, что они оба имеют по 49% поддержки.