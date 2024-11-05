Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 5 листопада, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих питань. Зокрема, перебіг виборів у Сполучених Штатах та новий масштабний наступ росіян.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні обговоримо наступні теми:
- британська розвідка назвала головний напрямок наступу російської армії;
- американці почали голосування на виборах президента Сполучених Штатів;
- у ЄС побоюються негайного припинення допомоги США Україні в разі перемоги Трампа;
- опалювальний сезон розпочався в усіх областях, окрім одного регіону, — Шмигаль.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;
- американський юрист, політичний стратег і стипендіат Лінкольна в Клермонтському інституті Юрій Ванетик;
- очільник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев;
- доктор наук із держуправління, професор кафедри держуправління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Василь Куйбіда;
- депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог Кирило Сазонов.
Нагадаємо, попри те, що вибори у США вже сьогодні, переможця ми дізнаємось не раніше січня, адже система виборів у Штатах значно відрізняється від української.
Крім того, ми писали, що Камала Гарріс та Дональд Трамп зрівнялись за два дні до виборів. Опитування свідчать, що вони обоє мають по 49% підтримки.