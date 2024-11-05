Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 5 листопада, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих питань. Зокрема, перебіг виборів у Сполучених Штатах та новий масштабний наступ росіян.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні обговоримо наступні теми:

британська розвідка назвала головний напрямок наступу російської армії;

американці почали голосування на виборах президента Сполучених Штатів;

у ЄС побоюються негайного припинення допомоги США Україні в разі перемоги Трампа;

опалювальний сезон розпочався в усіх областях, окрім одного регіону, — Шмигаль.

Гості сьогоднішнього ефіру:

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;

американський юрист, політичний стратег і стипендіат Лінкольна в Клермонтському інституті Юрій Ванетик;

очільник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев;

доктор наук із держуправління, професор кафедри держуправління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Василь Куйбіда;

депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог Кирило Сазонов.

Нагадаємо, попри те, що вибори у США вже сьогодні, переможця ми дізнаємось не раніше січня, адже система виборів у Штатах значно відрізняється від української.

Крім того, ми писали, що Камала Гарріс та Дональд Трамп зрівнялись за два дні до виборів. Опитування свідчать, що вони обоє мають по 49% підтримки.