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Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

05 листопада 2024 р. 18:11

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18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

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17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

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18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

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12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

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23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

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17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 5 листопада, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих питань. Зокрема, перебіг виборів у Сполучених Штатах та новий масштабний наступ росіян.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні обговоримо наступні теми:

  • британська розвідка назвала головний напрямок наступу російської армії;
  • американці почали голосування на виборах президента Сполучених Штатів;
  • у ЄС побоюються негайного припинення допомоги США Україні в разі перемоги Трампа;
  • опалювальний сезон розпочався в усіх областях, окрім одного регіону, — Шмигаль.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;
  • американський юрист, політичний стратег і стипендіат Лінкольна в Клермонтському інституті Юрій Ванетик;
  • очільник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев;
  • доктор наук із держуправління, професор кафедри держуправління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Василь Куйбіда;
  • депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог Кирило Сазонов.

Нагадаємо, попри те, що вибори у США вже сьогодні, переможця ми дізнаємось не раніше січня, адже система виборів у Штатах значно відрізняється від української.

Крім того, ми писали, що Камала Гарріс та Дональд Трамп зрівнялись за два дні до виборів. Опитування свідчать, що вони обоє мають по 49% підтримки. 

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18:21 На Харківщину знову впадуть сніги — прогноз синоптиків на завтра

18:17 На Одещині ТЦК вигадали новий метод роботи — який саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:13 Сибіга незадоволений пасивністю українських дипломатів, — ЗМІ

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