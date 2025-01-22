Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим новый приказ президента США Дональда Трампа касаемо завершения войны в Украине в течение 100 дней. Также узнаем позицию госсекретаря Марка Рубио относительно условий прекращения боевых действий. Кроме того, поговорим о том, что ждет Россию в случае отказа от переговоров с Украиной.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский;

социолог Андрей Еременко;

военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил своему представителю по вопросам Украины Киту Келлогу завершить войну в Украине в течение ста дней. Келлог имеет собственный план прекращения боевых действий, но Трамп лично будет контролировать ход переговоров.

Также мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа стремится завершить войну в Украине так, чтобы предотвратить возобновление боевых действий в будущем.