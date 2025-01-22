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Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

22 січня 2025 р. 13:00

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13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

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13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

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12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

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08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

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15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

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13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

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Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо новий наказ президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні протягом 100 днів. Також дізнаємося позицію держсекретаря Марка Рубіо щодо умов припинення бойових дій. Крім того, поговоримо про те, що чекає на Росію у випадку відмови від переговорів з Україною.

Подивитися прямий ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
  • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив своєму представнику з питань України Кіту Келлогу завершити війну в Україні протягом ста днів. Келлог має власний план припинення бойових дій, але Трамп особисто контролюватиме хід переговорів. 

Також ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне завершити війну в Україні так, щоб запобігти відновленню бойових дій у майбутньому.

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14:07 У Києві судитимуть підрядника, який ремонтував Подільський міст

13:58 У Києві спіймали збоченця, який залучав дітей до розпусних дій

13:51 Урсула фон дер Ляєн попередила про нову геополітичну еру

13:46 lifecell скоротить кількість тарифів — до чого готуватися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:44 Як Україна завершила епоху транзиту російського газу

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