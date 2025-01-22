Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо новий наказ президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні протягом 100 днів. Також дізнаємося позицію держсекретаря Марка Рубіо щодо умов припинення бойових дій. Крім того, поговоримо про те, що чекає на Росію у випадку відмови від переговорів з Україною.

Подивитися прямий ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;

соціолог Андрій Єременко;

військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив своєму представнику з питань України Кіту Келлогу завершити війну в Україні протягом ста днів. Келлог має власний план припинення бойових дій, але Трамп особисто контролюватиме хід переговорів.

Також ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне завершити війну в Україні так, щоб запобігти відновленню бойових дій у майбутньому.