Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

США готовят мирный план по урегулированию войны в Украине, а в Верховной Раде предложили несколько инициатив для военных.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00
Эфир Ранок.LIVE 7 февраля
Верховная Рада Украины предложила ряд инициатив для военнослужащих ВСУ. Речь идет о новых контрактах с выплатами и механизме предоставления гарантированного отпуска. Тем временем Соединенные Штаты Америки готовят мирный план в отношении Украины.
Гости эфира:
- Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.);
- Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины"4
- Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСИ;
- Геннадий Дубов, кандидат юридических наук;
- Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины;
- Дмитрий Снегирев, военный аналитик;
- Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, недавно Владимир Зеленский высказался о том, когда и при каких условиях он готов переговорить с Владимиром Путиным.
А Минобороны Украины предоставило разъяснения, при каких условиях военные могут получать единовременную денежную помощь.