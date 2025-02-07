Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

США готовят мирный план по урегулированию войны в Украине, а в Верховной Раде предложили несколько инициатив для военных.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 7 февраля

Верховная Рада Украины предложила ряд инициатив для военнослужащих ВСУ. Речь идет о новых контрактах с выплатами и механизме предоставления гарантированного отпуска. Тем временем Соединенные Штаты Америки готовят мирный план в отношении Украины.

Гости эфира:

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.);

Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины"4

Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСИ;

Геннадий Дубов, кандидат юридических наук;

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик;

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, недавно Владимир Зеленский высказался о том, когда и при каких условиях он готов переговорить с Владимиром Путиным.

А Минобороны Украины предоставило разъяснения, при каких условиях военные могут получать единовременную денежную помощь.