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Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

7 февраля 2025 г. 8:00

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
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21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

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17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

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12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

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08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

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05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

Text

13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

Text

08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

США готовят мирный план по урегулированию войны в Украине, а в Верховной Раде предложили несколько инициатив для военных.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 7 февраля

Верховная Рада Украины предложила ряд инициатив для военнослужащих ВСУ. Речь идет о новых контрактах с выплатами и механизме предоставления гарантированного отпуска. Тем временем Соединенные Штаты Америки готовят мирный план в отношении Украины.

Гости эфира:

  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.);
  • Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины"4
  • Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСИ;
  • Геннадий Дубов, кандидат юридических наук;
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины;
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик;
  • Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, недавно Владимир Зеленский высказался о том, когда и при каких условиях он готов переговорить с Владимиром Путиным.

А Минобороны Украины предоставило разъяснения, при каких условиях военные могут получать единовременную денежную помощь.

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21:36 Масштабный сбой произошел в Дії во время голосования на Нацотборе

21:28 Стартовало голосование за победителя Нацотбора — как голосовать

21:26 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:07 Шахтер представил новичка за 20 млн евро

21:00 Сырский обсудил ситуацию на фронте з адмиралом НАТО

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7 февраля 2025
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19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

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08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

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