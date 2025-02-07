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Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

07 лютого 2025 р. 08:00

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17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

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12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

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08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

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05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

США готують мирний план щодо врегулювання війни в Україні, а у Верховній Раді запропонували кілька ініціатив для військових.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 7 лютого

Верховна Рада України запропонувала низку ініціатив для військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про нові контракти з виплатами та механізм надання гарантованої відпустки. Тим часом Сполучені Штати Америки готують мирний план щодо України. 

Гості ефіру: 

  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр.);
  • Валерій Боровик, голова правління Альянсу "Нова енергія України";
  • Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень НІСД;
  • Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук;
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України;
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик;
  • Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

В ефірі ви почуєте аналітику  найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський висловився щодо того, коли і за яких умов він готовий переговорити з Володимиром Путіним. 

А Міноборони України надало роз’яснення, за яких умов військові можуть отримувати одноразову грошову допомогу.

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22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:28 Завершилось голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення

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