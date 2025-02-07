Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

США готують мирний план щодо врегулювання війни в Україні, а у Верховній Раді запропонували кілька ініціатив для військових.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00
Ефір Ранок.LIVE 7 лютого
Верховна Рада України запропонувала низку ініціатив для військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про нові контракти з виплатами та механізм надання гарантованої відпустки. Тим часом Сполучені Штати Америки готують мирний план щодо України.
Гості ефіру:
- Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр.);
- Валерій Боровик, голова правління Альянсу "Нова енергія України";
- Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень НІСД;
- Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук;
- Володимир Пилипенко, заслужений юрист України;
- Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик;
- Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський висловився щодо того, коли і за яких умов він готовий переговорити з Володимиром Путіним.
А Міноборони України надало роз’яснення, за яких умов військові можуть отримувати одноразову грошову допомогу.