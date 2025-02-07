Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

США готують мирний план щодо врегулювання війни в Україні, а у Верховній Раді запропонували кілька ініціатив для військових.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 7 лютого

Верховна Рада України запропонувала низку ініціатив для військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про нові контракти з виплатами та механізм надання гарантованої відпустки. Тим часом Сполучені Штати Америки готують мирний план щодо України.

Гості ефіру:

Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр.);

Валерій Боровик, голова правління Альянсу "Нова енергія України";

Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень НІСД;

Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук;

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України;

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик;

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський висловився щодо того, коли і за яких умов він готовий переговорити з Володимиром Путіним.

А Міноборони України надало роз’яснення, за яких умов військові можуть отримувати одноразову грошову допомогу.