Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении войны. В то же время стало известно, что следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 26 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

министр инфраструктуры Украины (2016-2019 годы) Владимир Омелян;

доктор экономических наук, председатель Advanter Group Андрей Длигач;

командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили;

политтехнолог Руслан Рохов;

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт Николай Голомша;

Министр топлива и энергетики (2007-2010), Министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;

экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Президент США Дональд Трамп дал Путину две недели, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине;

Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября;

Заявление США относительно гарантий безопасности от Европы.

Недавно во время брифинга в Белом доме Трамп высказался о новом виде войны между Россией и Украиной — речь идет о "войне дронов".

А Украина и Великобритания обсудили гарантии безопасности и давление на Россию.