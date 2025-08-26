Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении войны. В то же время стало известно, что следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 26 августа.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- министр инфраструктуры Украины (2016-2019 годы) Владимир Омелян;
- доктор экономических наук, председатель Advanter Group Андрей Длигач;
- командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
- экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт Николай Голомша;
- Министр топлива и энергетики (2007-2010), Министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;
- экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман;
- польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Президент США Дональд Трамп дал Путину две недели, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине;
- Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября;
- Заявление США относительно гарантий безопасности от Европы.
Недавно во время брифинга в Белом доме Трамп высказался о новом виде войны между Россией и Украиной — речь идет о "войне дронов".
А Украина и Великобритания обсудили гарантии безопасности и давление на Россию.