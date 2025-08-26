Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE arrow
Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025 г. 8:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025
Text

Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Text

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Text

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025
Text

Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

Text

Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

Text

День Независимости Украины — поздравление Зеленского

Text

День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2025
Text

Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Text

08:02 Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025
Text

17:55 Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Text

13:12 Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Text

08:00 Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025
Text

20:00 Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении войны. В то же время стало известно, что следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 26 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • министр инфраструктуры Украины (2016-2019 годы) Владимир Омелян;
  • доктор экономических наук, председатель Advanter Group Андрей Длигач;
  • командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт Николай Голомша;
  • Министр топлива и энергетики (2007-2010), Министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;
  • экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Президент США Дональд Трамп дал Путину две недели, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине;
  • Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября;
  • Заявление США относительно гарантий безопасности от Европы.

Недавно во время брифинга в Белом доме Трамп высказался о новом виде войны между Россией и Украиной — речь идет о "войне дронов".

А Украина и Великобритания обсудили гарантии безопасности и давление на Россию.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:13 Польша ответила на слухи об остановке оплаты Starlink Украине

09:07 Нужны тысячи людей на тыловые должности — представитель 3-й ОШБР

08:43 ВСУ отбили более сотни атак россиян на востоке и юге — Генштаб

08:41 Какие прививки должны получить дети перед школой — перечень

08:27 Озвучена невероятная стоимость бюджета свадьбы Роналду и Родригес

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:06 Андрей Садовый встретил детей с прифронтовых территорий Сумщины

Text

08:02 Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

07:55 Как выглядел Северный мост в Киеве 50 лет назад — фото

07:31 Шахтер снизил стоимость Судакова

07:19 Сибига сделал заявление по переговорам — какая позиция у Украины

09:13 Польша ответила на слухи об остановке оплаты Starlink Украине

09:07 Нужны тысячи людей на тыловые должности — представитель 3-й ОШБР

08:43 ВСУ отбили более сотни атак россиян на востоке и юге — Генштаб

08:41 Какие прививки должны получить дети перед школой — перечень

08:27 Озвучена невероятная стоимость бюджета свадьбы Роналду и Родригес

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:06 Андрей Садовый встретил детей с прифронтовых территорий Сумщины

07:55 Как выглядел Северный мост в Киеве 50 лет назад — фото

07:31 Шахтер снизил стоимость Судакова

07:19 Сибига сделал заявление по переговорам — какая позиция у Украины

07:16 Мстислав Чернов о фильме "2000 метров до Андреевки"

06:33 Выезд для 24-летних украинцев — что думают об этом одесситы

25 августа

22:33 Украинская экономика во время войны — долги, инфляция и дефолт

24 августа

18:43 День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

16:38 Как одесситы отмечают День Независимости Украины — какие традиции

10:13 Поздравления с Днем Независимости от одесситов — какие пожелания

06:47 Свобода, культура и победа — независимость глазами одесситов

05:12 Олег Филимонов — независимость держит Украину во время войны

23 августа

06:33 День флага — что одесситы знают о государственном символе Украины

22 августа

21:33 Реформа ЖКХ — с чем столкнутся украинцы и какими будут тарифы

21 августа

19:47 Сколько стоит собрать ребенка в школу — цены на 7 км в Одессе

Text

08:02 Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа
Text

17:55 Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Text

13:12 Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Text

08:00 Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа
Text

20:00 Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Видео по теме

Все видео
Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

25 августа 2025 г. 17:55
Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

25 августа 2025 г. 13:12
Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025 г. 8:00
Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

24 августа 2025 г. 20:00
День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

24 августа 2025 г. 13:32
Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

24 августа 2025 г. 12:28
День Независимости Украины — поздравление Зеленского

День Независимости Украины — поздравление Зеленского

24 августа 2025 г. 9:01
День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации