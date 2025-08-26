Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії "можуть бути дуже серйозні наслідки" і він "вживе рішучих заходів", якщо протягом наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення війни. Водночас стало відомо, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 26 серпня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- міністр інфраструктури України (2016-2019 роки ) Володимир Омелян;
- доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
- командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
- ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт Микола Голомша;
- Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;
- економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман;
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;
Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Президент США Дональд Трамп дав Путіну два тижні, щоб укласти угоду про припинення бойових дій в Україні;
- Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня;
- Заява США щодо гарантій безпеки від Європи.
Нещодавно під час брифінгу у Білому домі Трамп висловився щодо нового виду війни між Росією та Україно — йдеться про "війну дронів".
А Україна та Велика Британія обговорили гарантії безпеки та тиск на Росію.