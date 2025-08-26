Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії "можуть бути дуже серйозні наслідки" і він "вживе рішучих заходів", якщо протягом наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення війни. Водночас стало відомо, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 26 серпня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

міністр інфраструктури України (2016-2019 роки ) Володимир Омелян;

доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;

командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі;

політтехнолог Руслан Рохов;

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт Микола Голомша;

Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;

економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Президент США Дональд Трамп дав Путіну два тижні, щоб укласти угоду про припинення бойових дій в Україні;

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня;

Заява США щодо гарантій безпеки від Європи.

Нещодавно під час брифінгу у Білому домі Трамп висловився щодо нового виду війни між Росією та Україно — йдеться про "війну дронів".

А Україна та Велика Британія обговорили гарантії безпеки та тиск на Росію.