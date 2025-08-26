Відео
Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2025 р. 08:02

Text

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025
Text

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Text

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025
Text

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Text

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Text

День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025
Text

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

08:02 Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025
Text

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025
Text

20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії "можуть бути дуже серйозні наслідки" і він "вживе рішучих заходів", якщо протягом наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення війни. Водночас стало відомо, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 26 серпня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • міністр інфраструктури України (2016-2019 роки ) Володимир Омелян;
  • доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
  • командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт Микола Голомша;
  • Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;
  • економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Президент США Дональд Трамп дав Путіну два тижні, щоб укласти угоду про припинення бойових дій в Україні;
  • Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня;
  • Заява США щодо гарантій безпеки від Європи.

Нещодавно під час брифінгу у Білому домі Трамп висловився щодо нового виду війни між Росією та Україно — йдеться про "війну дронів".

А Україна та Велика Британія обговорили гарантії безпеки та тиск на Росію.

08:06 Андрій Садовий зустрів дітей із прифронтових територій Сумщини

Text

08:02 Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

07:55 Який вигляд мав Північний міст у Києві 50 років тому — фото

07:31 Шахтар знизив вартість Судакова

07:19 Сибіга зробив заяву щодо переговорів — яка позиція в України

07:16 Мстислав Чернов про фільм "2000 метрів до Андріївки"

07:15 У вересні електроенергія може подорожчати — кого торкнуться зміни

07:01 Знижки на шкільні товари у ПриватБанку — як скористатися

06:54 Експерти назвали ТОП-5 конфліктів, які несуть ядерну загрозу

06:49 Скільки років знадобиться на запуск ЗАЕС, — коментар

08:06 Андрій Садовий зустрів дітей із прифронтових територій Сумщини

07:55 Який вигляд мав Північний міст у Києві 50 років тому — фото

07:31 Шахтар знизив вартість Судакова

07:19 Сибіга зробив заяву щодо переговорів — яка позиція в України

07:16 Мстислав Чернов про фільм "2000 метрів до Андріївки"

07:15 У вересні електроенергія може подорожчати — кого торкнуться зміни

07:01 Знижки на шкільні товари у ПриватБанку — як скористатися

06:54 Експерти назвали ТОП-5 конфліктів, які несуть ядерну загрозу

06:49 Скільки років знадобиться на запуск ЗАЕС, — коментар

06:33 Виїзд для 24-літніх українців — що думають про це одесити

06:33 Виїзд для 24-літніх українців — що думають про це одесити

25 серпня

22:33 Українська економіка під час війни — борги, інфляція та дефолт

24 серпня

18:43 День Незалежності з поля бою — боротьба за країну йде щодня

16:38 Як одесити відзначають День Незалежності України — які традиції

10:13 Привітання з Днем Незалежності від одеситів — які побажання

06:47 Свобода, культура та перемога — незалежність очима одеситів

05:12 Олег Філімонов — незалежність тримає Україну під час війни

23 серпня

06:33 День прапора — що одесити знають про державний символ України

22 серпня

21:33 Реформа ЖКГ — з чим зіткнуться українці та якими будуть тарифи

21 серпня

19:47 Скільки коштує зібрати дитину до школи — ціни на 7 км в Одесі

Text

08:02 Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

25 серпня
Text

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

24 серпня
Text

20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

25 серпня 2025 р. 17:55
Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

25 серпня 2025 р. 13:12
Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025 р. 08:00
Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

24 серпня 2025 р. 20:00
День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

24 серпня 2025 р. 13:32
Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

24 серпня 2025 р. 12:28
День Незалежності України — привітання Зеленського

День Незалежності України — привітання Зеленського

24 серпня 2025 р. 09:01
День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025 р. 08:00

