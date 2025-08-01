Новые системы ПВО для ВСУ и условия Путина — эфир Вечір.LIVE

Европейский Союз предоставит Украине больше систем противовоздушной обороны и ускорит их передачу. В то же время российский диктатор Путин заявил, что его требования относительно переговоров с Украиной не изменились с 2024 года.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 1 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;

заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;

вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

доктор политических наук Максим Разумный;

заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;

народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последние заявления российского диктатора Владимира Путина;

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов закончить войну в Украине на условиях, которые были объявлены в июне прошлого года;

Украина получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot;

Зеленский сообщил о завершении поисково-спасательной операции после удара РФ по Киеву 31 июля и назвал количество погибших.

Напомним, что Путин заявил о начале серийного производства баллистической ракеты "Орешник".

Ранее Государственный секретарь США Марко Рубио отреагировал на угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева ядерной войной