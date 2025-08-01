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Нові системи ППО для ЗСУ та умови Путіна — ефір Вечір.LIVE

Нові системи ППО для ЗСУ та умови Путіна — ефір Вечір.LIVE

01 серпня 2025 р. 17:50

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Транспортний колапс у столиці — ефір Київського часу

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Прогнози Польщі щодо війни та удар РФ по Сумах — ефір Вечір.LIVE

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21:34 Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

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21:00 Муніципальна охорона Києва за мільярд — ефір Наша справа

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17:50 Нові системи ППО для ЗСУ та умови Путіна — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Наслідки атаки на Київ та нові заклики до миру — ефір День.LIVE

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08:00 Жорсткі умови Трампа та скликання Радбезу ООН — ефір Ранок.LIVE

Європейський Союз надасть Україні більше систем протиповітряної оборони та прискорить їх передачу. Водночас російський диктатор Путін заявив, що його вимоги щодо переговорів з Україною не змінилися з 2024 року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 1 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;
  • віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко;
  • доктор політичних наук Максим Розумний;
  • заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;
  • народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні заяви російського диктатора Володимира Путіна;
  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну в Україні на умовах, які були оголошені в червні минулого року;
  • Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони Patriot;
  • Зеленський повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції після удару РФ по Києву 31 липня й назвав кількість загиблих.

Нагадаємо, що Путін заявив про початок серійного виробництва балістичної ракети "Орєшнік".

Раніше Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва ядерною війною

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23:56 Окупанти РФ атакували Миколаїв — у місті руйнування та пожежі

23:31 Віткофф їде до Москви — про що сподівається домовитись із Кремлем

23:11 Президент Лаосу зробив Путіну несподіваний подарунок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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