Нові системи ППО для ЗСУ та умови Путіна — ефір Вечір.LIVE

Європейський Союз надасть Україні більше систем протиповітряної оборони та прискорить їх передачу. Водночас російський диктатор Путін заявив, що його вимоги щодо переговорів з Україною не змінилися з 2024 року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 1 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;

віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко;

доктор політичних наук Максим Розумний;

заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;

народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні заяви російського диктатора Володимира Путіна;

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну в Україні на умовах, які були оголошені в червні минулого року;

Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони Patriot;

Зеленський повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції після удару РФ по Києву 31 липня й назвав кількість загиблих.

Нагадаємо, що Путін заявив про початок серійного виробництва балістичної ракети "Орєшнік".

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