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Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

18 февраля 2025 г. 13:00

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

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13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

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09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

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00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
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20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

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19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

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18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

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17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

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13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

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09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

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00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
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20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

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18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

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17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политтехнолог Олег Постернак, военный эксперт Владислав Селезнев, и.о. министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах Ростислав Карандеев, нардепы Арсений Пушкаренко и Сергей Демченко, заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант Игорь Швайка и предприниматель Борис Дрожак. В частности, они обсудят новые подробности соглашения США для Украины.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят визит Президента Владимира Зеленского в Турцию для открытия нового посольства.

Среди других тем:

  • Зеленский впервые с 2022 года прекратил записывать ежевечерние видеообращения;
  • Пакет помощи Украине в размере 700 млрд евро планирует создать ЕС, — глава МИД;
  • Европейские лидеры не смогли договориться о миротворцах для Украины.

Напомним, 18 февраля в столице Саудовской Аравии стартовала встреча делегаций США и России. В сети показали первые кадры.

Также Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Турции, Анкаре.

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13:07 Reuters прекратило эфир с Майдана Независимости в Киеве, — КГВА

13:01 В НАБУ назвали стоимость активов, которые арестовали в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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