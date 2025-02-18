Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политтехнолог Олег Постернак, военный эксперт Владислав Селезнев, и.о. министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах Ростислав Карандеев, нардепы Арсений Пушкаренко и Сергей Демченко, заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант Игорь Швайка и предприниматель Борис Дрожак. В частности, они обсудят новые подробности соглашения США для Украины.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят визит Президента Владимира Зеленского в Турцию для открытия нового посольства.

Среди других тем:

Зеленский впервые с 2022 года прекратил записывать ежевечерние видеообращения;

Пакет помощи Украине в размере 700 млрд евро планирует создать ЕС, — глава МИД;

Европейские лидеры не смогли договориться о миротворцах для Украины.

Напомним, 18 февраля в столице Саудовской Аравии стартовала встреча делегаций США и России. В сети показали первые кадры.

Также Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Турции, Анкаре.