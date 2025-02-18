Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політтехнолог Олег Постернак, військовий експерт Владислав Селезньов, в.о. міністра культури та інформаційної політики України у 2023-2024 роках Ростислав Карандєєв, нардепи Арсеній Пушкаренко та Сергій Демченко, заступник начальник четвертого центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка та підприємець Борис Дрожак. Зокрема, вони обговорять нові подробиці угоди США для України.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять візит Президента Володимира Зеленського у Туреччину для відкриття нового посольства.

Серед інших тем:

Зеленський вперше з 2022 року припинив записувати щовечірні відеозвернення;

Пакет допомоги Україні в розмірі 700 млрд євро планує створити ЄС, – голова МЗС;

Європейські лідери не змогли домовитися щодо миротворців для України.

Нагадаємо, 18 лютого у столиці Саудівської Аравії стартувала зустріч делегацій США та Росії. У мережі показали перші кадри.

Також Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Туреччини, Анкарі.