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Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

18 лютого 2025 р. 13:00

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13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

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13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

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09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

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19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

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19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

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18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

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13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

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13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Text

13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

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00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

17 лютого 2025
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20:32 Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

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19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

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19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

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18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

Гостями ефіру День.LIVE стали політтехнолог Олег Постернак, військовий експерт Владислав Селезньов, в.о. міністра культури та інформаційної політики України у 2023-2024 роках Ростислав Карандєєв, нардепи Арсеній Пушкаренко та Сергій Демченко, заступник начальник четвертого центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка та підприємець Борис Дрожак. Зокрема, вони обговорять нові подробиці угоди США для України.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять візит Президента Володимира Зеленського у Туреччину для відкриття нового посольства.

Серед інших тем:

  • Зеленський вперше з 2022 року припинив записувати щовечірні відеозвернення;
  • Пакет допомоги Україні в розмірі 700 млрд євро планує створити ЄС, – голова МЗС;
  • Європейські лідери не змогли домовитися щодо миротворців для України.

Нагадаємо, 18 лютого у столиці Саудівської Аравії стартувала зустріч делегацій США та Росії. У мережі показали перші кадри.

Також Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Туреччини, Анкарі. 

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13:31 У Хмельницькому затримали агента ФСБ, який коригував обстріли

13:28 Виплати від Help-Ukraine — хто і де отримає 3 тис. євро

13:19 Скільки днів відпустки належить українцям — норма у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:18 Не використовуйте темний режим на своєму телефоні — причини

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