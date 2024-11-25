Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире "Ранок.LIVE" поговорим о ракете "Орешник" и узнаем, что удалось выяснить следователям. Также обсудим условия, при которых Украина получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о том, сколько российских военных сейчас воюют против Украины.

Гости сегодняшнего эфира:

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

политтехнолог Руслан Рохов;

первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;

политический эксперт, президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;

народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич;

член Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко.

Напомним, СБУ продемонстрировала обломки новой российской баллистической ракеты "Орешник", собранные следователями. Это первое обнаружение остатков такой ракеты на территории Украины.

Также мы писали, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии, если на досрочных выборах победит Христианско-демократический союз, а канцлером станет Фридрих Мерц.