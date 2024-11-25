Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про ракету "Орєшнік" та дізнаємось, що вдалося дізнатися слідчим. Також обговоримо умови, за яких Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про те, скільки російських військових зараз воюють проти України.

Гості сьогоднішнього ефіру:

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

політолог, віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

політтехнолог Руслан Рохов;

перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;

народний депутат, перша заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич;

член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко.

Нагадаємо, СБУ продемонструвала уламки нової російської балістичної ракети "Орєшнік", які зібрали слідчі. Це перше виявлення залишків такої ракети на території України.

Також ми писали, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини, якщо на дострокових виборах переможе Християнсько-демократичний союз, а канцлером стане Фрідріх Мерц. Проте передача відбудеться не раніше квітня 2025 року.