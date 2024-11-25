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Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024 р. 08:00

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13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

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21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

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17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

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13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про ракету "Орєшнік" та дізнаємось, що вдалося дізнатися слідчим. Також обговоримо умови, за яких Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про те, скільки російських військових зараз воюють проти України.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • політолог, віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
  • політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;
  • народний депутат, перша заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич;
  • член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко.

Нагадаємо, СБУ продемонструвала уламки нової російської балістичної ракети "Орєшнік", які зібрали слідчі. Це перше виявлення залишків такої ракети на території України.  

Також ми писали, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини, якщо на дострокових виборах переможе Християнсько-демократичний союз, а канцлером стане Фрідріх Мерц. Проте передача відбудеться не раніше квітня 2025 року.

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08:02 На Львівщині військовий двічі ходив у СЗЧ — як його покарав суд

07:53 Трубін та його дівчина відсвяткували шість років стосунків — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:43 Експерт розповів, як нівелювати мобілізаційний ресурс РФ

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13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

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12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині