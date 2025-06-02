Новые переговоры в Стамбуле — эфир День.LIVE

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит надеяться на быстрое отвоевание границ страны во времена 1991 года. Тем временем в Кремле намекнули, что встреча Путина и Трампа может и не состояться в этом году.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE

В Польше на президентских выборах одержал победу Кароль Навроцкий, который имеет жесткую политику в отношении Украины и ее членства в НАТО. К слову на днях президент Чехии Петр Павел выразил уверенность, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в кратчайшие сроки

Тем временем в Стамбуле стартовал второй раунд переговоров. Накануне разговора с Эрдоганом Зеленский заявил, что ни украинская сторона, ни Турция не имеют никакой информации о российском "меморандуме".



Гости сегодняшнего эфира:

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;

Александр Лиходид, летчик-испытатель;

Виталий Кулик, футуролог;

позывной "Завуч", командир учебного взвода 242 Центр Подготовки Подразделений;

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Андрей Веселовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Напомним, в Стамбул прибыла украинская и турецкая делегации.

Также стало известно, что представители российской делегации также на месте.