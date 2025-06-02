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Нові переговори у Стамбулі — ефір День.LIVE

Нові переговори у Стамбулі — ефір День.LIVE

02 червня 2025 р. 13:10

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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україні не варто сподіватися на швидке відвоювання кордонів країни за часів 1991 року. Тим часом у Кремлі натякнули, що зустріч Путіна та Трампа може й не відбутися цьогоріч.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE

У Польщі на президентських виборах здобув перемога Кароль Навроцький, який має жорстку політику щодо України та її членства в НАТО. До слова днями президент Чехії Петр Павел висловив упевненість, що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО в найкоротші термінию

Тим часом в Стамбулі стартував другий раунд переговорів. Напередодні розмови з Ердоганом Зеленський заявив, що ні українська сторона, ні Туреччина не мають жодної інформації про російський "меморандум". 
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Олександр Лиходід, льотчик-випробувач;
  • Віталій Кулик, футуролог;
  • позивний "Завуч", командир навчального взводу 242 Центр Підготовки Підрозділів;
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Андрій Веселовський, Надзвичайний і Повноважний Посол.

Нагадаємо, до Стамбулу прибула українська та турецька делегації.

Також стало відомо, що представники російської делегації також на місці

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14:30 Нові вимоги в трудових відносинах — що пропонують змінити

14:22 В Одесі закриється один із бюветів — у чому причина

14:16 Перемовини України та РФ — яка наразі обстановка в Стамбулі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:13 Закупала термометри "із націнкою" — викрито експосадовицю у Києві

14:07 YouTube тестує функцію рейтингу глядачів під час трансляцій

14:00 Умєров зустрівся з главою МЗС Туреччини в Стамбулі

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