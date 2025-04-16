Новые детали о соглашении по полезным ископаемым — эфир День.LIVE

Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф должны отправиться во Францию для переговоров об Украине. Тем временем издание Bloomberg сообщило о том, что в соглашении о полезных ископаемых якобы втрое снизили оценку помощи Украине.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 16 апреля

Бывший президент США Джо Байден раскритиковал политику действующего президента. Между тем оказалось, что США не будут подписывать коллективное заявление G7, где осуждается удар России по Сумах. Также стало известно, что Владимир Зеленский пригласил лидеров ЕС в Украину на 9 мая.

Приглашенные гости на эфир День.LIVE

Валерий Дымов, руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог;

Александр Коваленко, представитель Запорожской областной военной администрации;

Андрей Еременко, социолог;

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских сил ВС Украины;

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Игорь Синенок, экс-заместитель министра аграрной политики, Президент Всеукраинского союза крестьян и фермеров;

Станислав Лифлянчик, эксперт по вопросам права.

Напомним, в мире на рынке золота резко изменились цены — читайте, при чем здесь новая политика Дональда Трампа.

Также Дональд Трамп хочет платить мигрантам, чтобы только они самостоятельно покинули США, и назвал условие, при котором готов одобрить их возвращение.