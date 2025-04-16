Нові деталі про угоду щодо корисних копалин - ефір День.LIVE

Держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф мають вирушити у Францію для переговорів про Україну. Тим часом видання Bloomberg повідомило про те, що в угоді про корисні копалини нібито втричі знизили оцінку допомоги Україні.

Про це і не лише дивіться в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 16 квітня

Колишній президент США Джо Байден розкритикував політику чинного президента. Тим часом виявилось, що США не будуть підписувати колективну заяву G7, де засуджується удар Росії по Сумах. Також стало відомо, що Володимир Зеленський запросив лідерів ЄС в Україну на 9 травня.

Запрошені гості на ефір День.LIVE

Валерій Димов, керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог;

Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації;

Андрій Єременко, соціолог;

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Ігор Сіненок, ексзаступник міністра аграрної політики, Президент Всеукраїнської спілки селян та фермерів;

Станіслав Ліфлянчик, експерт з питань права.

Нагадаємо, у світі на ринку золота різко змінилися ціни — читайте до чого тут нова політика Дональда Трампа.

Також Дональд Трамп хоче платити мігрантам, аби лише вони самостійно покинули США і назвав умову за якої готовий схвалити їх повернення.