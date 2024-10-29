Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим новые детали Плана победы Владимира Зеленского. Узнаем последние подробности российской атаки на Одессу ракетами Х-31П.

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Главные темы эфира

Украина хочет получить ракеты Tomahawk

Операция украинской разведки в Ханты-Мансийском округе России;

Какие зарплаты у руководителей госорганов;

Еще 160 тысяч украинцев хотят призвать в армию

Захват Россией 478 км² территории Украины с начала октября.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

член комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат Богдан Кицак;

журналист Сергей Ауслендер (Израиль);

историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;

член парламента Грузии, председатель Национальной полиции Украины (2015-2016) Хатия Деконеидзе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 76-й сессии Северного совета в Исландии. Глава государства поблагодарил страны региона за решительную поддержку в борьбе против российской агрессии и отметил единство.

Также глава государства заявил, что представленный им План победы не является темой переговоров с РФ. Также украинский лидер объяснил содержание пяти пунктов документа.