Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим новые детали Плана победы Владимира Зеленского. Узнаем последние подробности российской атаки на Одессу ракетами Х-31П.
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Главные темы эфира
- Украина хочет получить ракеты Tomahawk
- Операция украинской разведки в Ханты-Мансийском округе России;
- Какие зарплаты у руководителей госорганов;
- Еще 160 тысяч украинцев хотят призвать в армию
- Захват Россией 478 км² территории Украины с начала октября.
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
- член комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат Богдан Кицак;
- журналист Сергей Ауслендер (Израиль);
- историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;
- член парламента Грузии, председатель Национальной полиции Украины (2015-2016) Хатия Деконеидзе.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 76-й сессии Северного совета в Исландии. Глава государства поблагодарил страны региона за решительную поддержку в борьбе против российской агрессии и отметил единство.
Также глава государства заявил, что представленный им План победы не является темой переговоров с РФ. Также украинский лидер объяснил содержание пяти пунктов документа.