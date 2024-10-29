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Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

29 октября 2024 г. 17:51

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22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

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15:00В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

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13:02Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

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12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

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10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

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10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

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22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

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15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

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13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

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12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

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10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

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10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим новые детали Плана победы Владимира Зеленского. Узнаем последние подробности российской атаки на Одессу ракетами Х-31П.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Главные темы эфира

  • Украина хочет получить ракеты Tomahawk
  • Операция украинской разведки в Ханты-Мансийском округе России;
  • Какие зарплаты у руководителей госорганов;
  • Еще 160 тысяч украинцев хотят призвать в армию
  • Захват Россией 478 км² территории Украины с начала октября.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
  • член комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат Богдан Кицак;
  • журналист Сергей Ауслендер (Израиль);
  • историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;
  • член парламента Грузии, председатель Национальной полиции Украины (2015-2016) Хатия Деконеидзе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 76-й сессии Северного совета в Исландии. Глава государства поблагодарил страны региона за решительную поддержку в борьбе против российской агрессии и отметил единство.

Также глава государства заявил, что представленный им План победы не является темой переговоров с РФ. Также украинский лидер объяснил содержание пяти пунктов документа.

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22:59 Минздрав ввел санкции против руководителей МСЭК — что запретили

22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

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13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

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12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

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10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

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