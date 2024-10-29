Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо нові деталі Плану перемоги Володимира Зеленського. Дізнаємося останні подробиці російської атаки на Одесу ракетами Х-31П.
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Головні теми ефіру
- Україна хоче отримати ракети Tomahawk
- Операція української розвідки у Ханти-Мансійському окрузі Росії;
- Які зарплати у керівників держорганів;
- Ще 160 тисяч українців хочуть призвати у військо
- Захоплення Росією 478 км² території України з початку жовтня.
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народна депутатка України Анна Скороход;
- член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народний депутат Богдан Кицак;
- журналіст Сергій Ауслендер (Ізраїль);
- історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров;
- членкиня парламенту Грузії, голова Національної поліції України (2015-2016) Хатія Деконеїдзе.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Північної ради в Ісландії. Глава держави подякував країнам регіону за рішучу підтримку у боротьбі проти російської агресії та наголосив на єдності.
Також глава держави заявив, що представлений ним План перемоги не є темою перемовин з РФ. Також український лідер пояснив зміст п’яти пунктів документа.