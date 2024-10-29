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Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

29 жовтня 2024 р. 17:51

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17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

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15:00У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

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13:02Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

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12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

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10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

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10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

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09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

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08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
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21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

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17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо нові деталі Плану перемоги Володимира Зеленського. Дізнаємося останні подробиці російської атаки на Одесу ракетами Х-31П.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Головні теми ефіру 

  • Україна хоче отримати ракети Tomahawk
  • Операція української розвідки у Ханти-Мансійському окрузі Росії;
  • Які зарплати у керівників держорганів;
  • Ще 160 тисяч українців хочуть призвати у військо
  • Захоплення Росією 478 км² території України з початку жовтня.
     

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народна депутатка України Анна Скороход;
  • член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народний депутат Богдан Кицак;
  • журналіст Сергій Ауслендер (Ізраїль);
  • історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров;
  • членкиня парламенту Грузії, голова Національної поліції України (2015-2016) Хатія Деконеїдзе.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Північної ради в Ісландії. Глава держави подякував країнам регіону за рішучу підтримку у боротьбі проти російської агресії та наголосив на єдності. 

Також глава держави заявив, що представлений ним План перемоги не є темою перемовин з РФ. Також український лідер пояснив зміст п’яти пунктів документа. 

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18:54 Заїхати на Південний міст стане складніше — частково обмежать рух

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18:39 В Одеській області стане менше корупції — що зробить НАЗК

18:27 Росія атакувала Одещину ракетою Х-31 — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:22 "Океан Ельзи" та SoftServe збирають на швидкі для ЗСУ — фото

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