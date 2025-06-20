Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск Вооруженных сил. В то же время Украина созывает заседание Совбеза ООН после последних ударов РФ.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Гости сегодняшнего эфира:
- Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
- Виталий Маркив — офицер штаба 1-й бригады "Буревій", старший лейтенант;
- Василий Фурман — доктор экономических наук, член Совета НБУ;
- Сергей Козырь — народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Олег Лесной — политолог, вице-президент Аналитического центра "Политика";
- Александр Левченко — дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах;
- Олег Рубан — заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт";
- Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям.
Вместе с ведущими они, в частности, поговорят о следующем:
- Как обострение на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть и экономику России;
- Настроения российского бизнеса упали до минимума с 2022 года;
- В Украине появится первый женский экипаж ПВО: уже запущен набор, — БПС;
- Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутных войск ВСУ;
- Желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа, — Зеленский;
- Гетманцев требует повышения минимальной пенсии до 4 тыс. грн;
- В Украине хотят ввести компенсации ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях;
- Сибига подтвердил срочное заседание Совбеза ООН из-за атак РФ: чего ожидает Украина;
- 27% трудоустроены: в Киеве исследовали рынок труда для ВПЛ и назвали основные вызовы.
Напомним, Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН после российских обстрелов 17 июня.
Также мы писали, что генсек НАТО Марк Рютте заявил о засекречивании Альянсом деталей передачи оружия Украине.