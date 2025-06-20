Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск Вооруженных сил. В то же время Украина созывает заседание Совбеза ООН после последних ударов РФ.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гости сегодняшнего эфира:

Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;

Виталий Маркив — офицер штаба 1-й бригады "Буревій", старший лейтенант;

Василий Фурман — доктор экономических наук, член Совета НБУ;

Сергей Козырь — народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Олег Лесной — политолог, вице-президент Аналитического центра "Политика";

Александр Левченко — дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах;

Олег Рубан — заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт";

Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям.

Вместе с ведущими они, в частности, поговорят о следующем:

Как обострение на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть и экономику России;

Настроения российского бизнеса упали до минимума с 2022 года;

В Украине появится первый женский экипаж ПВО: уже запущен набор, — БПС;

Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутных войск ВСУ;

Желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа, — Зеленский;

Гетманцев требует повышения минимальной пенсии до 4 тыс. грн;

В Украине хотят ввести компенсации ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях;

Сибига подтвердил срочное заседание Совбеза ООН из-за атак РФ: чего ожидает Украина;

27% трудоустроены: в Киеве исследовали рынок труда для ВПЛ и назвали основные вызовы.

Напомним, Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН после российских обстрелов 17 июня.

Также мы писали, что генсек НАТО Марк Рютте заявил о засекречивании Альянсом деталей передачи оружия Украине.