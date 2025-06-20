Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE arrow
Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

20 июня 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

19 июня 2025
Text

Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Text

Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2025
Text

Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Text

Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

Text

Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

17 июня 2025
Text

Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

Text

Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

Text

08:00 Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

19 июня 2025
Text

17:50 Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Text

08:00 Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2025
Text

19:17 Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск Вооруженных сил. В то же время Украина созывает заседание Совбеза ООН после последних ударов РФ.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гости сегодняшнего эфира:

  • Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
  • Виталий Маркив — офицер штаба 1-й бригады "Буревій", старший лейтенант;
  • Василий Фурман — доктор экономических наук, член Совета НБУ;
  • Сергей Козырь — народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Олег Лесной — политолог, вице-президент Аналитического центра "Политика";
  • Александр Левченко — дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах;
  • Олег Рубан — заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт";
  • Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям.

Вместе с ведущими они, в частности, поговорят о следующем:

  • Как обострение на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть и экономику России;
  • Настроения российского бизнеса упали до минимума с 2022 года;
  • В Украине появится первый женский экипаж ПВО: уже запущен набор, — БПС;
  • Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутных войск ВСУ;
  • Желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа, — Зеленский;
  • Гетманцев требует повышения минимальной пенсии до 4 тыс. грн;
  • В Украине хотят ввести компенсации ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях;
  • Сибига подтвердил срочное заседание Совбеза ООН из-за атак РФ: чего ожидает Украина;
  • 27% трудоустроены: в Киеве исследовали рынок труда для ВПЛ и назвали основные вызовы.

Напомним, Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН после российских обстрелов 17 июня.

Также мы писали, что генсек НАТО Марк Рютте заявил о засекречивании Альянсом деталей передачи оружия Украине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:50 Льготы на оплату услуг ЖКХ — кто имеет право на 100% скидку

08:45 В Белом доме назвали Трампа самым главным миротворцем

08:38 В ЕС заявили о "прогрессе" в торговых переговорах с США

08:35 Сокровища из глубины — какая рыба из Черного моря кормит мир

08:29 Отсрочка в июле 2025 — обновленный список тех, кто получит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:25 Россия запустила ночью по Украине 86 БпЛА — сколько сбила ПВО

08:20 В Германии вырастут выплаты на детей — кто и сколько получит

08:15 Покупка жилья в Украине — какие налоги надо платить иностранцам

08:12 Сильные пожары и разрушения — РФ ударила по Харькову

Text

08:00 Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

08:50 Льготы на оплату услуг ЖКХ — кто имеет право на 100% скидку

08:45 В Белом доме назвали Трампа самым главным миротворцем

08:38 В ЕС заявили о "прогрессе" в торговых переговорах с США

08:35 Сокровища из глубины — какая рыба из Черного моря кормит мир

08:29 Отсрочка в июле 2025 — обновленный список тех, кто получит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:25 Россия запустила ночью по Украине 86 БпЛА — сколько сбила ПВО

08:20 В Германии вырастут выплаты на детей — кто и сколько получит

08:15 Покупка жилья в Украине — какие налоги надо платить иностранцам

08:12 Сильные пожары и разрушения — РФ ударила по Харькову

08:00 Финпомощь от UNHCR Ukraine — где можно получить 10,8 тыс. грн

06:33 Перспектива украинских садов — будет ли Украина с фруктами

18 июня

18:33 Овощи, яйца, фрукты — актуальные цены в одесских магазинах

17 июня

22:33 Черное море — козырь Украины в борьбе за безопасность

06:33 Что следует изменить в Одессе уже сегодня — мнение людей

16 июня

19:47 Выборы в Молдове, влияние со стороны России — чего ожидать осенью

13 июня

22:33 Что скрывается за переговорами с Россией — какие планы у врага

12 июня

18:33 Черешня, клубника и абрикосы — как изменились цены на Привозе

06:33 Украинские фрукты — какая будет на них цена в этом году

10 июня

22:33 Ситуация с фруктами в Украине — насколько пострадали сады

06:33 Курортный сезон в Одессе — мнения горожан о безопасности моря

Text

08:00 Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

19 июня
Text

17:50 Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Text

08:00 Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

18 июня
Text

19:17 Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Видео по теме

Все видео
Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

19 июня 2025 г. 17:50
Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

19 июня 2025 г. 13:14
Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

19 июня 2025 г. 8:00
Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

18 июня 2025 г. 19:17
Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

18 июня 2025 г. 18:12
Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

18 июня 2025 г. 13:07
Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2025 г. 8:00
Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

17 июня 2025 г. 18:17

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации