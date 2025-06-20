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Нова зброя НАТО та призначення в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Нова зброя НАТО та призначення в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

20 червня 2025 р. 08:00

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08:00 Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2025
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19:17 Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних сил. Водночас Україна скликає засідання Радбезу ООН після останніх ударів РФ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE

Про що ефір

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Руслан Чорний — головний експерт із реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;
  • Віталій Марків — офіцер штабу 1-ї бригади "Буревій", старший лейтенант;
  • Василь Фурман — доктор економічних наук, член Ради НБУ;
  • Сергій Козир — народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент Аналітичного центру "Політика";
  • Олександр Левченко — дипломат, Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках;
  • Олег Рубан — заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт";
  • Марія Гелетій — кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин.

Разом з ведучими вони, зокрема, поговорять про наступне:

  • Як загострення на Близькому Сході впливає на ціни на нафту та економіку Росії;
  • Настрої російського бізнесу впали до мінімуму з 2022 року;
  • В Україні зʼявиться перший жіночий екіпаж ППО: уже запущено набір, — БПС;
  • Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ;
  • Бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа, — Зеленський;
  • Гетманцев вимагає підвищення мінімальної пенсії до 4 тис. грн;
  • В Україні хочуть запровадити компенсації ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях;
  • Сибіга підтвердив термінове засідання Радбезу ООН через атаки РФ: чого очікує Україна;
  • 27% працевлаштовані: у Києві дослідили ринок праці для ВПО та назвали основні виклики.

Нагадаємо, Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН після російських обстрілів 17 червня.

Також ми писали, що генсек НАТО Марк Рютте заявив про засекречення Альянсом деталей передачі зброї Україні

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08:15 Купівля житла в Україні — які податки треба сплачувати іноземцям

08:12 Сильні пожежі і руйнування — РФ вдарила по Харкову

08:00 Фіндопомога від UNHCR Ukraine — де можна отримати 10,8 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:53 Було понад 10 влучань — в ДСНС розкрили наслідки обстрілів Одеси

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