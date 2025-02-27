Новое заявление Трампа ошарашило Путина — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 27 февраля, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов вместе с приглашенными экспертами и аналитиками. В частности, проанализируем новое заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим:
- Зеленский едет в Вашингтон в пятницу;
- Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО;
- Кабмин утвердил соглашение с США о недрах: что в нем предусмотрено?
Гости сегодняшнего эфира:
- первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- политолог Игорь Рейтерович;
- доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, (Европейская Солидарность) Ирина Фриз;
- экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
- кандидат политических наук в сфере международных отношений, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко;
- заместитель начальника Херсонской ОГА Ярослав Шанько.
Ранее мы сообщали, что Трамп заявил, что уже "все решено", упоминая редкоземельные ресурсы. Он добавил, что между Россией и Украиной будет заключено соглашение.
В свою очередь, Россия предложила администрации Трампа потенциальную сделку, согласно которой Соединенные Штаты получат в собственность ее редкоземельные минералы.