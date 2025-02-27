Новое заявление Трампа ошарашило Путина — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 27 февраля, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов вместе с приглашенными экспертами и аналитиками. В частности, проанализируем новое заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим:

Зеленский едет в Вашингтон в пятницу;

Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО;

Кабмин утвердил соглашение с США о недрах: что в нем предусмотрено?

Гости сегодняшнего эфира:

первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

политолог Игорь Рейтерович;

доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, (Европейская Солидарность) Ирина Фриз;

экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;

кандидат политических наук в сфере международных отношений, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко;

заместитель начальника Херсонской ОГА Ярослав Шанько.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил, что уже "все решено", упоминая редкоземельные ресурсы. Он добавил, что между Россией и Украиной будет заключено соглашение.

В свою очередь, Россия предложила администрации Трампа потенциальную сделку, согласно которой Соединенные Штаты получат в собственность ее редкоземельные минералы.