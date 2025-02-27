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Новое заявление Трампа ошарашило Путина — эфир Ранок.LIVE

Новое заявление Трампа ошарашило Путина — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Новое заявление Трампа ошарашило Путина — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2025
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19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

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19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

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17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

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13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Новое заявление Трампа ошарашило Путина — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2025
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19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

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19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

Text

17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 27 февраля, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов вместе с приглашенными экспертами и аналитиками. В частности, проанализируем новое заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим:

  • Зеленский едет в Вашингтон в пятницу;
  • Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО;
  • Кабмин утвердил соглашение с США о недрах: что в нем предусмотрено?

Гости сегодняшнего эфира:

  • первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, (Европейская Солидарность) Ирина Фриз;
  • экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
  • кандидат политических наук в сфере международных отношений, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко;
  • заместитель начальника Херсонской ОГА Ярослав Шанько.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил, что уже "все решено", упоминая редкоземельные ресурсы. Он добавил, что между Россией и Украиной будет заключено соглашение.

В свою очередь, Россия предложила администрации Трампа потенциальную сделку, согласно которой Соединенные Штаты получат в собственность ее редкоземельные минералы.

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08:48 Мерц неожиданно встретился с Макроном — говорили об Украине

08:29 Кого из мужчин будут мобилизовать в первую очередь в марте 2025

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:21 В Украине более трети предприятий возглавляют женщины

08:16 Финляндия закажет оружие для Украины у своих производителей

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08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

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