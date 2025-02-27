Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 27 лютого, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань разом із запрошеними експертами та аналітиками. Зокрема, проаналізуємо нову заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо:
- Зеленський їде до Вашингтона в п’ятницю;
- Трамп заявив, що Україна не стане членом НАТО;
- Кабмін затвердив угоду зі США про надра: що в ній передбачено?
Гості сьогоднішнього ефіру:
- перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- політолог Ігор Рейтерович;
- доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
- член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, (Европейська Солідарність) Ірина Фріз;
- економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
- кандидат політичних наук у сфері міжнародних відносин, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко;
- заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.
Раніше ми повідомляли, що Трамп заявив, що вже "все вирішено", згадуючи рідкісноземельні ресурси. Він додав, що між Росією та Україною буде укладено угоду.
В свою чергу, Росія запропонувала адміністрації Трампа потенційну угоду, згідно з якою Сполучені Штати отримають у власність її рідкоземельні мінерали.