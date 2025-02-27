Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 27 лютого, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань разом із запрошеними експертами та аналітиками. Зокрема, проаналізуємо нову заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо:

Зеленський їде до Вашингтона в п’ятницю;

Трамп заявив, що Україна не стане членом НАТО;

Кабмін затвердив угоду зі США про надра: що в ній передбачено?

Гості сьогоднішнього ефіру:

перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

політолог Ігор Рейтерович;

доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;

член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, (Европейська Солідарність) Ірина Фріз;

економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;

кандидат політичних наук у сфері міжнародних відносин, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко;

заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Раніше ми повідомляли, що Трамп заявив, що вже "все вирішено", згадуючи рідкісноземельні ресурси. Він додав, що між Росією та Україною буде укладено угоду.

В свою чергу, Росія запропонувала адміністрації Трампа потенційну угоду, згідно з якою Сполучені Штати отримають у власність її рідкоземельні мінерали.