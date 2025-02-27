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Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025 р. 08:00

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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
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19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

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Сьогодні, 27 лютого, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань разом із запрошеними експертами та аналітиками. Зокрема, проаналізуємо нову заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо:

  • Зеленський їде до Вашингтона в п’ятницю;
  • Трамп заявив, що Україна не стане членом НАТО;
  • Кабмін затвердив угоду зі США про надра: що в ній передбачено?

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, (Европейська Солідарність) Ірина Фріз;
  • економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
  • кандидат політичних наук у сфері міжнародних відносин, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко;
  • заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Раніше ми повідомляли, що Трамп заявив, що вже "все вирішено", згадуючи рідкісноземельні ресурси. Він додав, що між Росією та Україною буде укладено угоду.

В свою чергу, Росія запропонувала адміністрації Трампа потенційну угоду, згідно з якою Сполучені Штати отримають у власність її рідкоземельні мінерали.

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07:47 Стармер пояснив, як США можуть забезпечити мир для України

07:19 Адмінстягнення з ухилянта — скільки часу має ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:05 Що буде з мінімальною зарплатою в Україні — сума з 1 березня

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