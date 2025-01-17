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Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

17 января 2025 г. 17:55

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17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

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Сегодня в эфир Вечір.LIVE поговорим о совещании главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с представителями НАТО. Узнаем, как изменятся цены на коммуналку уже в ближайшее время. Также обсудим ситуацию в Кривом Роге после российского удара.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

  • народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
  • председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук Станислав Игнатьев;
  • председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул;
  • народный депутат Украины Олег Дунда;
  • народный депутат Украины Анатолий Бурмич;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
  • министр топлива и энергетики Украины (1999 г., 2005-2006 гг.) Иван Плачков.

Напомним, для поддержки граждан, которые отапливают свои дома с помощью электрооборудования, правительство предусмотрело льготный тариф

Также мы писали, что российские войска нанесли удар баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области.

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