Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфир Вечір.LIVE поговорим о совещании главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с представителями НАТО. Узнаем, как изменятся цены на коммуналку уже в ближайшее время. Также обсудим ситуацию в Кривом Роге после российского удара.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;

председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук Станислав Игнатьев;

председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул;

народный депутат Украины Олег Дунда;

народный депутат Украины Анатолий Бурмич;

спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;

министр топлива и энергетики Украины (1999 г., 2005-2006 гг.) Иван Плачков.

Напомним, для поддержки граждан, которые отапливают свои дома с помощью электрооборудования, правительство предусмотрело льготный тариф.

Также мы писали, что российские войска нанесли удар баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области.