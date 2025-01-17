Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфир Вечір.LIVE поговорим о совещании главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с представителями НАТО. Узнаем, как изменятся цены на коммуналку уже в ближайшее время. Также обсудим ситуацию в Кривом Роге после российского удара.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Гости сегодняшнего эфира
- народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
- председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук Станислав Игнатьев;
- председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул;
- народный депутат Украины Олег Дунда;
- народный депутат Украины Анатолий Бурмич;
- спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
- министр топлива и энергетики Украины (1999 г., 2005-2006 гг.) Иван Плачков.
Напомним, для поддержки граждан, которые отапливают свои дома с помощью электрооборудования, правительство предусмотрело льготный тариф.
Также мы писали, что российские войска нанесли удар баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области.