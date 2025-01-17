Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефір Вечір.LIVE поговоримо про нараду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з представниками НАТО. Дізнаємось, як зміняться ціни на комуналку вже найближчим часом. Також обговоримо ситуацію у Кривому Розі після російського удару.

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Гості сьогоднішнього ефіру

народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;

голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, доктор технічних наук Станіслав Ігнатьєв;

голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул;

народний депутат України Олег Дунда;

народний депутат України Анатолій Бурміч;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;

міністр палива та енергетики України (1999 р., 2005-2006 рр.) Іван Плачков.

Нагадаємо, для підтримки громадян, які опалюють свої домівки за допомогою електрообладнання, уряд передбачив пільговий тариф.

Також ми писали, що російські війська завдали удару балістичним озброєнням по Кривому Рогу Дніпропетровської області.